Зидан остерегается встречи с "Лестером"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что хочет избежать встречи с "Лестером" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
После увольнения Клаудио Раньери "лисы" буквально воспряли духом, благодаря чему не только поправили свои дела в Премьер-Лиге, но и прошли испанскую "Севилью" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Столь мотивированный соперник уже успел отпугнуть голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. По словам Зидана, ему хотелось бы тоже избежать встречи с "Лестером", который может снова преподнести сюрприз.
"Я не думаю, что найдется хотя бы один тренер, который надеется сыграть с "Лестером". Они добиваются успехов вопреки всеобщему мнению. Многие считали, что они не удержат лидерство в Премьер-Лиге, но они выиграли титул. Многие считали, что они не смогут перевернуть игру с "Севильей", но и это им удалось".
"Лестер" не будет фаворитом в своей паре, поэтому давление будет оказываться на их соперника. В "Лестере" выступает несколько очень талантливых игроков, а команда выходит на поле с большим желанием и играет от всего сердца", - цитирует Зидана Daily Mirror.
16.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Ну да, Реалу же как обычно самые тяжёлые соперники попадаются. Лестер и будет.
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Каждый из них готов сделать минет платини, ради горячего шара с Лестером
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Лизал?
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арсенал тоже не боиться лестер в лч
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на словах все ссут лестер, а на деле наоборот.
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и снова наглый пздёжь
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Сначала Буффон, теперь Зидан, что дальше ???
Месси и Нойер ?????
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