Зидан остерегается встречи с "Лестером"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что хочет избежать встречи с "Лестером" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

После увольнения Клаудио Раньери "лисы" буквально воспряли духом, благодаря чему не только поправили свои дела в Премьер-Лиге, но и прошли испанскую "Севилью" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Столь мотивированный соперник уже успел отпугнуть голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. По словам Зидана, ему хотелось бы тоже избежать встречи с "Лестером", который может снова преподнести сюрприз.



"Я не думаю, что найдется хотя бы один тренер, который надеется сыграть с "Лестером". Они добиваются успехов вопреки всеобщему мнению. Многие считали, что они не удержат лидерство в Премьер-Лиге, но они выиграли титул. Многие считали, что они не смогут перевернуть игру с "Севильей", но и это им удалось".



"Лестер" не будет фаворитом в своей паре, поэтому давление будет оказываться на их соперника. В "Лестере" выступает несколько очень талантливых игроков, а команда выходит на поле с большим желанием и играет от всего сердца", - цитирует Зидана Daily Mirror.