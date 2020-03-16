Зидан остерегается встречи с "Лестером"

Зинедин Зидан Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что хочет избежать встречи с "Лестером" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

После увольнения Клаудио Раньери "лисы" буквально воспряли духом, благодаря чему не только поправили свои дела в Премьер-Лиге, но и прошли испанскую "Севилью" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Столь мотивированный соперник уже успел отпугнуть голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. По словам Зидана, ему хотелось бы тоже избежать встречи с "Лестером", который может снова преподнести сюрприз.

"Я не думаю, что найдется хотя бы один тренер, который надеется сыграть с "Лестером". Они добиваются успехов вопреки всеобщему мнению. Многие считали, что они не удержат лидерство в Премьер-Лиге, но они выиграли титул. Многие считали, что они не смогут перевернуть игру с "Севильей", но и это им удалось".

"Лестер" не будет фаворитом в своей паре, поэтому давление будет оказываться на их соперника. В "Лестере" выступает несколько очень талантливых игроков, а команда выходит на поле с большим желанием и играет от всего сердца", - цитирует Зидана Daily Mirror.



Метки Зидан, Лестер, Лига Чемпионов, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1508

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 16.03.2017 15:41 # ganinilyha
    Ну да, Реалу же как обычно самые тяжёлые соперники попадаются. Лестер и будет.

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  2. furious 16.03.2017 15:29 # furious
    Каждый из них готов сделать минет платини, ради горячего шара с Лестером

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  3. selfish 16.03.2017 15:28 # selfish
    Лизал?

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  4. blackdreamer 16.03.2017 15:28 # blackdreamer
    арсенал тоже не боиться лестер в лч

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  5. chebrec 16.03.2017 15:14 # chebrec
    на словах все ссут лестер, а на деле наоборот.

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  6. mancunia-planet 16.03.2017 15:09 # mancunia-planet
    и снова наглый пздёжь

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  7. fupler 16.03.2017 15:07 # fupler
    Сначала Буффон, теперь Зидан, что дальше ???
    Месси и Нойер ?????

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