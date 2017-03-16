"Мидлсбро" уволил Айтора Каранку

Айтор Каранка "Мидлсбро" официально объявил об увольнении главного тренера Айтора Каранки со своего поста. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

За три с половиной года своей работы с "Мидлсбро" испанец добился больших успехов, в том числе вернул клуб в Премьер-Лигу, а также вывел его в 1/4 финала Кубка Англии.

Тем не менее, стиль игры, выбранный Каранкой в этом сезоне, откровенно удручал поклонников "Мидлсбро", что впоследствии отразилось на результатах. Последнюю победу в Премьер-Лиге "речники" одержали еще в середине декабря и уже угодили в зону вылета в Чемпионшип.

Стремительное падение команды во второй половине сезона не оставило владельцам "Мидлсбро" другого выбора, кроме как уволить 43-летнего специалиста, ассистировавшего ранее Жозе Моуриньо.

"Я хотел бы поблагодарить "Мидлсбро" за прекрасную возможность. Также благодарю игроков, персонал, всех сотрудников клуба, вместе с которыми довелось работать.
Для меня этот клуб всегда будет стоять на особом месте. Желаю всем, кто связан с "Мидлсбро", всего наилучшего в будущем", - сообщил Каранка на прощание.

Официальный сайт "Мидлсбро" докладывает, что исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Стив Эгню.



Метки Каранка, Мидлсбро, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 14:45

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Последние комментарии:




  1. chelseanator 16.03.2017 16:25 # chelseanator
    "Шекспир пишет историю: "Лестер" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов."
    Значит за чемпионами ФАПЛ-а стоял Шекспир? Раньери, так, для галочки?

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  2. stepan-jam-boss 16.03.2017 16:22 # stepan-jam-boss
    Нападающий "Баварии" Томас Мюллер готов перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mundo Deportivo.

    По данным источника, Мюллер готов покинуть мюнхенский клуб из-за нехватки игрового времени. В этом сезоне Томас часто остаётся на скамейке запасных и старается произвести впечатление на Карло Анчелотти.

    Напомним, "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести летом Мюллера за 85 миллионов фунтов, но "Бавария" категорично отказала английскому клубу.

    В этом сезоне под руководством Карло Анчелотти Томас Мюллер забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

    Хорошо что не продали тогда. Сейчас бы топово днил. Не нужно это дно.

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  3. gharvirtikitl 16.03.2017 16:21 # gharvirtikitl
    Пенсы опять кучкуются в клубок - к выходным, видимо, опять будем лицезреть "крысиного короля" в их исполнении.

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  4. slash-lfc 16.03.2017 16:12 # slash-lfc
    Что ещё можно было ожидать от шныря Моуриньо. 19 забитых мячей за 27 матчей, пздц. Нах такое испанское г нужно.

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  5. selfish 16.03.2017 16:07 # selfish
    Рейтинговая комиссия Австралии отказалась выставлять возрастное ограничение хоррору Outlast 2 от студии Red Barrels. Причиной стала сцена c насилием сексуального характера, которая не попадает под определение ни одного рейтингового маркера.
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  6. thegodfather 16.03.2017 16:06 # thegodfather
    Рио Фердинанд раскритиковал защитные построения "Манчестер Сити": "Они располагались слишком высоко, это смотрелось жалко".

    "При стандартах защитники должны оставлять для себя возможность постоянно держать в поле зрения мяч, траекторию его полёта. Но если вы располагаетесь так высоко, вы не сможете помешать сопернику выйти на ударную позицию. Бакайоко был одним из самых высоких парней на поле, и он остался без опеки. Это разочаровывает."

    "У "Сити" нет игрока, который мог бы руководить обороной. Нет ведущего защитника, который мог грамотно расставить своих партнёров при стандартах, указав им, как и кого надо опекать в штрафной площади. Это проблема", - сказал Фердинанд.

    С бывшим защитником "красных дьяволов" согласился и Стив Макманаман, который отметил, что даже футболисты-любители были бы разочарованы такой игрой в обороне.


    футболисты-любители...ахахаха, стоунс 50 миллионов, мангала 50 миллионов, отаменди 50 миллионов...ахаххаха

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  7. gharvirtikitl 16.03.2017 16:04 # gharvirtikitl
    Новая рубрика "Цитаты кононира":

    Лучший выход это вход. Лучший вход это задний проход!

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  8. gharvirtikitl 16.03.2017 16:01 # gharvirtikitl
    Новая рубрика "Цитаты кононира":

    Хороший год когда не простаивал задний проход!

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  9. redredred 16.03.2017 15:58 # redredred
    На матч тв совсем е6анулись с ростов МЮ
    Это видео объяснить почему вы за ростов
    Жена нобоа онлайн че то там
    Тим калачев. Тот которого не будет хватать
    ...

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  10. chelsea-69 16.03.2017 15:57 # chelsea-69
    Обособенный пока ниче не пeздaнyл, как судьба с ним жесткока

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  11. gharvirtikitl 16.03.2017 15:56 # gharvirtikitl
    "Браво" с Агузаровой или "Звуки Му" с Мамоновым? Выкопать можно только одно.

    (ответить)

  12. alexminck 16.03.2017 15:55 # alexminck
    со спортсра

    На игра всеё бивайт так что ешё нелзия оликнид периди ешё 11 матч ест. Барселона 2 год падарияд держмли чемпионат ла лига

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  13. thegodfather 16.03.2017 15:55 # thegodfather
    бля, решил финал лч 2012 пересмотреть, тот незабываемый каеф...спс жезуз33, что напомнил. А то я не знал чем заняться, дрочить как-то не охота

    (ответить)

  14. jesus33 16.03.2017 15:53 # jesus33
    Оказывается у нашего тренера Гвардиолы за не продолжительную карьеру тренера уже выиграно ЛЧ больше, чем у chelsea за всю свою историю.
    Как можно вообще за них болеть, одна чашка за 100 с чем-то лет.

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  15. gharvirtikitl 16.03.2017 15:52 # gharvirtikitl
    Норм Клопп свергает физруков.

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  16. stefh 16.03.2017 15:51 # stefh
    Что за скамовский опарыш уже третий день подорванный на челсей ходит? Кто с ним так?

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  17. selfish 16.03.2017 15:51 # selfish
    Mass Effect Andromeda стоит брать?

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  18. alexminck 16.03.2017 15:50 # alexminck
    отлично
    на эмоциях обоссут спермю

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  19. manchester-money 16.03.2017 15:39 # manchester-money
    Моуринью поругался с тренером по физподготовке

    норм. Не стал ждать лишних полтора года

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  20. thegodfather 16.03.2017 15:29 # thegodfather
    http://goal-online.pro

    блэ, У вас тоже этот сайт лег? у меня он уже неделю не пашет...(

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