"Мидлсбро" уволил Айтора Каранку
"Мидлсбро" официально объявил об увольнении главного тренера Айтора Каранки со своего поста. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
За три с половиной года своей работы с "Мидлсбро" испанец добился больших успехов, в том числе вернул клуб в Премьер-Лигу, а также вывел его в 1/4 финала Кубка Англии.
Тем не менее, стиль игры, выбранный Каранкой в этом сезоне, откровенно удручал поклонников "Мидлсбро", что впоследствии отразилось на результатах. Последнюю победу в Премьер-Лиге "речники" одержали еще в середине декабря и уже угодили в зону вылета в Чемпионшип.
Стремительное падение команды во второй половине сезона не оставило владельцам "Мидлсбро" другого выбора, кроме как уволить 43-летнего специалиста, ассистировавшего ранее Жозе Моуриньо.
"Я хотел бы поблагодарить "Мидлсбро" за прекрасную возможность. Также благодарю игроков, персонал, всех сотрудников клуба, вместе с которыми довелось работать.
Для меня этот клуб всегда будет стоять на особом месте. Желаю всем, кто связан с "Мидлсбро", всего наилучшего в будущем", - сообщил Каранка на прощание.
Официальный сайт "Мидлсбро" докладывает, что исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Стив Эгню.
16.03.2017 14:45
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