Гвардиола вновь попробует выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заверил, что не оставит попыток выиграть Лигу Чемпионов с "горожанами".

Накануне вечером испанскому специалисту не удалось продолжить серию, согласно которой его команды семь раз подряд пробилась минимум в полуфинал Лиги Чемпионов. Проиграв ответный матч 1/8 финала "Монако", "горожане" завершили свое участие в турнире.



Тем не менее, Гвардиола по-прежнему намерен привести "Сити" к победе в Лиге Чемпионов, что от него потребовали владельцы клуба. Новую попытку Пеп предпримет уже в следующем сезоне.



"Я приехал сюда для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Я пытался сделать это сейчас и попробую снова. Если бы мы сыграли так, как во втором тайме или в большинстве матчей сезона, мы прошли бы дальше", - цитирует Гвардиолу BBC.