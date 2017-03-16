Гвардиола вновь попробует выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заверил, что не оставит попыток выиграть Лигу Чемпионов с "горожанами".

Накануне вечером испанскому специалисту не удалось продолжить серию, согласно которой его команды семь раз подряд пробилась минимум в полуфинал Лиги Чемпионов. Проиграв ответный матч 1/8 финала "Монако", "горожане" завершили свое участие в турнире.

Тем не менее, Гвардиола по-прежнему намерен привести "Сити" к победе в Лиге Чемпионов, что от него потребовали владельцы клуба. Новую попытку Пеп предпримет уже в следующем сезоне.

"Я приехал сюда для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Я пытался сделать это сейчас и попробую снова. Если бы мы сыграли так, как во втором тайме или в большинстве матчей сезона, мы прошли бы дальше", - цитирует Гвардиолу BBC.



Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 581

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. supernurbek 16.03.2017 14:33 # supernurbek
    Если бы у бабушки был х...й, была бы она дедушкой.

    (ответить)

  2. mousta 16.03.2017 14:19 # mousta
    Но для начала туда нужно попасть))
    А если уж и попал, то странно не ставить цель выиграть. Другое дело, что ты физрук...

    (ответить)

  3. selfish 16.03.2017 14:15 # selfish
    Венгер скорее выйграет АПЛ, чем он ЛЧ

    (ответить)

  4. osivori 16.03.2017 14:11 # osivori
    это что то новое от физорга

    (ответить)

  5. guardian95 16.03.2017 14:05 # guardian95
    первонах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: