Гвардиола вновь попробует выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заверил, что не оставит попыток выиграть Лигу Чемпионов с "горожанами".
Накануне вечером испанскому специалисту не удалось продолжить серию, согласно которой его команды семь раз подряд пробилась минимум в полуфинал Лиги Чемпионов. Проиграв ответный матч 1/8 финала "Монако", "горожане" завершили свое участие в турнире.
Тем не менее, Гвардиола по-прежнему намерен привести "Сити" к победе в Лиге Чемпионов, что от него потребовали владельцы клуба. Новую попытку Пеп предпримет уже в следующем сезоне.
"Я приехал сюда для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Я пытался сделать это сейчас и попробую снова. Если бы мы сыграли так, как во втором тайме или в большинстве матчей сезона, мы прошли бы дальше", - цитирует Гвардиолу BBC.
16.03.2017 14:00
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Если бы у бабушки был х...й, была бы она дедушкой.
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Но для начала туда нужно попасть))
А если уж и попал, то странно не ставить цель выиграть. Другое дело, что ты физрук...
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Венгер скорее выйграет АПЛ, чем он ЛЧ
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это что то новое от физорга
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первонах
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