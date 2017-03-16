Лукаку рассказал, почему хочет покинуть "Эвертон"

Ромелу Лукаку Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что усомнился в амбициях мерсисайдского клуба, а потому отказался от нового контракта с "ирисками".

Прошлым летом бельгийский талант прервал многочисленные разговоры о своем будущем, оставшись на "Гудисон Парк" еще на один сезон. Ожидалось, что по ходу кампании Лукаку продлит сотрудничество с "ирисками", однако в последний момент нападающий отказался.

В интервью The Telegraph Ромелу рассказал, почему принял такое решение. По словам Лукаку, он усомнился в амбициях мерсисайдского клуба, которые "Эвертон" просто-напросто не подкрепил на трансферном рынке.

"Да, переговоры всегда сопряжены с изменениями, но я знаю, что были игроки, которых клуб пытался заполучить, но так и не смог. Все они играют в Премьер-Лиге: я не буду раскрывать их имена, но, поверьте, они показывают классный футбол".

"Да, "Эвертон" обладает богатой историей, но будущее еще нужно написать. В городе всегда говорят о командах 70-х или 80-х, но мы хотим, чтобы болельщики, наконец, обсуждали нынешнее поколение игроков".

"Не хочу никого обидеть, но, думаю, все понимают, что я имею в виду. Историю нужно уважать, историю нужно помнить, но помимо этого игроки хотят выигрывать трофеи и побеждать".

"Вместо того, чтобы жить прошлым, вы должны думать о будущем. Клуб должен расти, прибавлять, но каких игроков нужно для этого приглашать? Иногда я перекидываюсь парой слов с Весаном Компани, который был в "Манчестер Сити", когда там произошла перестройка. Он рассказывает, что за один месяц клуб пополнил тот или иной игрок. Результаты тоже говорят сами за себя: они дважды побеждали в Премьер-Лиге, выигрывали Кубок Англии и Кубок Лиги. Игроки "Эвертона" хотят добиться таких же успехов", - сообщил Лукаку.



Метки Лукаку, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 16.03.2017 14:16 # selfish
    Этот гавр похож на Пайе своими выходками, верзила, а репка отстает в развитии

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  2. osivori 16.03.2017 14:10 # osivori
    все время ноет, и винит всех кроме себя, маур сразу его раскусил

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  3. manutd-20champ 16.03.2017 13:51 # manutd-20champ
    заипал уже

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  4. bluebload 16.03.2017 13:49 # bluebload
    Не хочу никого обидеть, но, думаю, все понимают, что я имею в виду. Историю нужно уважать, историю нужно помнить, но помимо этого игроки хотят выигрывать трофеи и побеждать
    Мне кажется или он открытым текстом "ссыт" на МЮ и Ливерпуль , два середняка с самой богатой историей в Английском футболе

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  5. fanat-superglora 16.03.2017 13:36 # fanat-superglora
    думаю, все понимают, что я имею в виду. Историю нужно уважать, историю нужно помнить, но помимо этого игроки хотят выигрывать трофеи и побеждать

    Всё ясно, хочет в Арсенал

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  6. fc-zenit 16.03.2017 13:03 # fc-zenit
    в ЛФК его!

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