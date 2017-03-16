Лукаку рассказал, почему хочет покинуть "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что усомнился в амбициях мерсисайдского клуба, а потому отказался от нового контракта с "ирисками".

Прошлым летом бельгийский талант прервал многочисленные разговоры о своем будущем, оставшись на "Гудисон Парк" еще на один сезон. Ожидалось, что по ходу кампании Лукаку продлит сотрудничество с "ирисками", однако в последний момент нападающий отказался.



В интервью The Telegraph Ромелу рассказал, почему принял такое решение. По словам Лукаку, он усомнился в амбициях мерсисайдского клуба, которые "Эвертон" просто-напросто не подкрепил на трансферном рынке.



"Да, переговоры всегда сопряжены с изменениями, но я знаю, что были игроки, которых клуб пытался заполучить, но так и не смог. Все они играют в Премьер-Лиге: я не буду раскрывать их имена, но, поверьте, они показывают классный футбол".



"Да, "Эвертон" обладает богатой историей, но будущее еще нужно написать. В городе всегда говорят о командах 70-х или 80-х, но мы хотим, чтобы болельщики, наконец, обсуждали нынешнее поколение игроков".



"Не хочу никого обидеть, но, думаю, все понимают, что я имею в виду. Историю нужно уважать, историю нужно помнить, но помимо этого игроки хотят выигрывать трофеи и побеждать".



"Вместо того, чтобы жить прошлым, вы должны думать о будущем. Клуб должен расти, прибавлять, но каких игроков нужно для этого приглашать? Иногда я перекидываюсь парой слов с Весаном Компани, который был в "Манчестер Сити", когда там произошла перестройка. Он рассказывает, что за один месяц клуб пополнил тот или иной игрок. Результаты тоже говорят сами за себя: они дважды побеждали в Премьер-Лиге, выигрывали Кубок Англии и Кубок Лиги. Игроки "Эвертона" хотят добиться таких же успехов", - сообщил Лукаку.