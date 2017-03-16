"Арсенал" урежет зарплаты своим игрокам, если не попадет в Лигу Чемпионов
Игроки "Арсенала" лишатся многомиллионных бонусов, если по итогам этого сезона не попадут в Лигу Чемпионов.
В данный момент лигочемпионские перспективы "канониров" выглядят весьма сомнительно. В последние недели команду Арсена Венгера очевидным образом лихорадит, и она опустилась уже на пятое место в Премьер-Лиге, отставая на пять очков от четвертого "Ливерпуля".
Таким образом, над "Арсеналом" нависла серьезная угроза впервые с 1997 года не попасть в Лигу Чемпионов. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, неучастие в элитном европейском футболе автоматически приведет к понижению зарплат целого ряда игроков, что предусмотрено их контрактами.
Достаточно сказать, что в прошлом сезоне лондонский клуб получил от УЕФА 46.7 миллионов фунтов за достижение стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Недосчитавшись такого рода денег, "Арсенал" понизит зарплаты своим игрокам, а, возможно, будет вынужден задуматься о продаже кого-либо из звезд или отказаться от дорогостоящих покупок.
Daily Mail также отмечает, что "Челси", не квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона, сохранил свою зарплатную ведомость на прежнем уровне. На "Стэмфорд Бридж" предпочитают платить своим игрокам дополнительные деньги не за попадание в топ-4, а за завоевание трофеев.
16.03.2017 12:00
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Последние комментарии:
ахахахахах)))))) надеюсь не попадут)
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На "Стэмфорд Бридж" предпочитают платить своим игрокам дополнительные деньги не за попадание в топ-4, а за завоевание трофеев.
стратегия победителей, а не претендентов
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Вот правильная политика для любого ТОП клуба
Трофеи, трофеи, трофеи, а не формула Венгера:
место в 4-ке, выход в плей-офф - все!
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Давно пора перестать платить этим бездельникам!
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Последним предложением просто унизил гг
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Пипец 1 год не попадут и уже ноют
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Эра Венгера.
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