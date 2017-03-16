"Арсенал" урежет зарплаты своим игрокам, если не попадет в Лигу Чемпионов

Арсенал Игроки "Арсенала" лишатся многомиллионных бонусов, если по итогам этого сезона не попадут в Лигу Чемпионов.

В данный момент лигочемпионские перспективы "канониров" выглядят весьма сомнительно. В последние недели команду Арсена Венгера очевидным образом лихорадит, и она опустилась уже на пятое место в Премьер-Лиге, отставая на пять очков от четвертого "Ливерпуля".

Таким образом, над "Арсеналом" нависла серьезная угроза впервые с 1997 года не попасть в Лигу Чемпионов. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, неучастие в элитном европейском футболе автоматически приведет к понижению зарплат целого ряда игроков, что предусмотрено их контрактами.

Достаточно сказать, что в прошлом сезоне лондонский клуб получил от УЕФА 46.7 миллионов фунтов за достижение стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Недосчитавшись такого рода денег, "Арсенал" понизит зарплаты своим игрокам, а, возможно, будет вынужден задуматься о продаже кого-либо из звезд или отказаться от дорогостоящих покупок.

Daily Mail также отмечает, что "Челси", не квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона, сохранил свою зарплатную ведомость на прежнем уровне. На "Стэмфорд Бридж" предпочитают платить своим игрокам дополнительные деньги не за попадание в топ-4, а за завоевание трофеев.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, финансы

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2017 12:00

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  1. parlor3 16.03.2017 12:30 # parlor3
    ахахахахах)))))) надеюсь не попадут)

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  2. arsenal-fc-fan 16.03.2017 12:29 # arsenal-fc-fan
    На "Стэмфорд Бридж" предпочитают платить своим игрокам дополнительные деньги не за попадание в топ-4, а за завоевание трофеев.

    стратегия победителей, а не претендентов

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  3. sellman 16.03.2017 12:25 # sellman
    Вот правильная политика для любого ТОП клуба
    Трофеи, трофеи, трофеи, а не формула Венгера:
    место в 4-ке, выход в плей-офф - все!

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  4. layert 16.03.2017 12:11 # layert
    Давно пора перестать платить этим бездельникам!

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  5. stefh 16.03.2017 12:10 # stefh
    Последним предложением просто унизил гг

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  6. blaster88 16.03.2017 12:09 # blaster88
    Пипец 1 год не попадут и уже ноют

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  7. kamilfo 16.03.2017 12:01 # kamilfo
    Эра Венгера.

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