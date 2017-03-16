"Юнайтед" всерьез задумался о покупке Дембеле

Очередным клубом, обозначившим свой интерес к юному нападающему "Селтика" Муссе Дембеле, стал "Манчестер Юнайтед".

Еще на прошлой неделе авторитетное издание The Independent сообщило, что у клуба с "Олд Траффорд" стали появляться сомнения относительно своей трансферной цели номер один на грядущее лето в лице Антуана Гризманна из "Атлетико".



Если "красные дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, это значительно понизит их привлекательность в глазах Гризманна, интерес к которому теперь вдобавок проявляет "Реал". "Юнайтед" опасается, что так и не сможет заполучить 25-летнего француза.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" был вынужден задуматься об альтернативах Антуану. Изначально таковыми назывались Килиан Мбаппе из "Монако" и Роберт Левандовски из "Баварии". Оба этих трансфера тоже выглядят сложно осуществимыми.



И вот сейчас, развивая эту тему, The Independent утверждает, что "дьяволы" всерьез задумались о приобретении Дембеле, за которым они наблюдали и ранее, но в гораздо более пассивной роли.



В борьбе за 20-летнего соотечественника Гризманна "Юнайтед" рискует столкнуться с "Челси", который рассматривал возможность приобретения Муссы еще в январе.



В 45 матчах этого сезона Дембеле забил 32 гола, поэтому "Селтик" собирается потребовать за свою восходящую звезду минимум 30 миллионов фунтов. А дальше все будет зависеть от того, кто предложит за Муссу больше, и какой из вариантов предпочтет сам Мусса.