Хаманн сравнил Вейналдума с Джеррардом

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что Джорджиньо Вейналдум помог "красным" восполнить то, что было утрачено после ухода их бывшего капитана Стивена Джеррарда.

Прошлым летом "Ливерпуль" заплатил "Ньюкаслу" 25 миллионов фунтов за Вейналдума. 26-летний голландец усиленно отрабатывает эти инвестиции, забив пять голов и отдав четыре результативных передачи в 23 матчах Премьер-Лиги.



Два из пяти своих голов Джорджиньо забил в ворота "Манчестер Сити" и "Арсенала", и Хаманн считает, что такого игрока "красным" не хватало со времен Джеррарда.



"Мне он очень нравится. В "Ньюкасле" он проявил себя как забивающий полузащитник, но я думаю, он дает команде гораздо больше. Он обладает огромной энергией, он может отбирать мяч, у него очень хорошее видение и хороший пас. Поэтому я думаю, что его игра лишена слабых мест, а голы — это лишь вишенка на торте".



"После ухода Джеррарда нам иногда не хватало голов из полузащиты. Чем больше игроков забивают, тем сильнее это облегчает давление на атакующую тройку — они не всегда могут справляться сами".



"Думаю, за то короткое время, что он здесь находится, он доказал, что является великолепным приобретением, и я думаю, он будет только лучше", — сообщил Хаманн официальному веб-сайту "Ливерпуля".