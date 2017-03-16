"Ливерпуль" и "Ювентус" готовы поспорить за Махреза

Рияд Махрез Грядущим летом "Ливерпуль" и "Ювентус" будут готовы сойтись в битве за вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Прошлый сезон сложился совершенно выдающимся образом не только для "лис", но и для Махреза лично. Рияд забил 17 голов в рамках Премьер-Лиги и был признан Игроком Года по версии футболистов.

Игрока сборной Алжира сватали в различные топ-клубы Европы еще прошлым летом, однако Рияд согласился остаться на "Кинг Пауэр" и выступить с "Лестером" в Лиге Чемпионов. Завершив этот сезон, Махрез вновь может задуматься об уходе.

Как утверждает talkSPORT со ссылкой на источники в Италии, чемпион Серии А "Ювентус" всерьез задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке 26-летнего Махреза грядущим летом. Однако большим поклонником Рияда является и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Добавим, что от действующего контракта с "Лестером" у Махреза остается еще три полных года, поэтому трансфер Рияда будет стоить недешево.


Метки Лестер, Ливерпуль, Махрез, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2017 09:00

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  1. selfish 16.03.2017 09:44 # selfish
    Ливерпуль поборется

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  2. andros13 16.03.2017 09:23 # andros13
    МаХрез
    МарТиаль

    кто следующий?
    ТоУре?
    ХазарД?

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  3. liverpool888 16.03.2017 09:13 # liverpool888
    он играет на позиции правого вингера, а там у нас играет Мане.
    вопрос - куда его девать? менять позицию для Мане? ставить его форвардом? другого оптимального места для Мареза в схеме 4-3-3 я не вижу.

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  4. fc-zenit 16.03.2017 09:13 # fc-zenit
    в ЛФК пусть идёт. Усилит команду.

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  5. nikifor 16.03.2017 09:09 # nikifor
    Блин, ну сколько можно писать МаХрез. Пишите тогда Ибрахимовик, Рооней и Борук. Неужели так сложно запомнить, что он Марез?

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