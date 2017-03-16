"Ливерпуль" и "Ювентус" готовы поспорить за Махреза

Грядущим летом "Ливерпуль" и "Ювентус" будут готовы сойтись в битве за вингера "Лестера" Рияда Махреза.

Прошлый сезон сложился совершенно выдающимся образом не только для "лис", но и для Махреза лично. Рияд забил 17 голов в рамках Премьер-Лиги и был признан Игроком Года по версии футболистов.



Игрока сборной Алжира сватали в различные топ-клубы Европы еще прошлым летом, однако Рияд согласился остаться на "Кинг Пауэр" и выступить с "Лестером" в Лиге Чемпионов. Завершив этот сезон, Махрез вновь может задуматься об уходе.



Как утверждает talkSPORT со ссылкой на источники в Италии, чемпион Серии А "Ювентус" всерьез задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке 26-летнего Махреза грядущим летом. Однако большим поклонником Рияда является и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



Добавим, что от действующего контракта с "Лестером" у Махреза остается еще три полных года, поэтому трансфер Рияда будет стоить недешево.