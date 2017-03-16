"Ливерпуль" и "Ювентус" готовы поспорить за Махреза
Грядущим летом "Ливерпуль" и "Ювентус" будут готовы сойтись в битве за вингера "Лестера" Рияда Махреза.
Прошлый сезон сложился совершенно выдающимся образом не только для "лис", но и для Махреза лично. Рияд забил 17 голов в рамках Премьер-Лиги и был признан Игроком Года по версии футболистов.
Игрока сборной Алжира сватали в различные топ-клубы Европы еще прошлым летом, однако Рияд согласился остаться на "Кинг Пауэр" и выступить с "Лестером" в Лиге Чемпионов. Завершив этот сезон, Махрез вновь может задуматься об уходе.
Как утверждает talkSPORT со ссылкой на источники в Италии, чемпион Серии А "Ювентус" всерьез задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение о покупке 26-летнего Махреза грядущим летом. Однако большим поклонником Рияда является и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Добавим, что от действующего контракта с "Лестером" у Махреза остается еще три полных года, поэтому трансфер Рияда будет стоить недешево.
16.03.2017 09:00
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Ливерпуль поборется
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МаХрез
МарТиаль
кто следующий?
ТоУре?
ХазарД?
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он играет на позиции правого вингера, а там у нас играет Мане.
вопрос - куда его девать? менять позицию для Мане? ставить его форвардом? другого оптимального места для Мареза в схеме 4-3-3 я не вижу.
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в ЛФК пусть идёт. Усилит команду.
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Блин, ну сколько можно писать МаХрез. Пишите тогда Ибрахимовик, Рооней и Борук. Неужели так сложно запомнить, что он Марез?
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