Шесть клубов для Лукаку

Ромелу Лукаку и его агент Мино Райола решили о том, что переговоры по новому контракту для бельгийца с "Эвертоном" зашли в тупик и летом нападающий попытается перейти в клуб из Лиги Чемпионов. FAPL.ru нашел шесть разнообразных вариантов для Ромелу.

Отношения Лукаку, его агента Райолы и "Эвертона" в последнее время стали сугубо деловыми — все понимают, что рано или поздно Ромелу уйдет, если "ириски" не приблизятся к Лиге Чемпионов. Клуб относится с понимаем к амбициям ведущего форварда, но хочет продать его по правильной цене. Райола и Лукаку уважают желание клуба заработать и получить компенсацию, которую можно будет потратить на поиск замены для Лукаку. Вопрос, по которому стороны не могут сойтись — в цене.



"Эвертон" хочет вписать в новый контракт сумму отступных в 90 миллионов фунтов, Райола готов поставить подпись только под 60 миллионами как гарантией, что Лукаку сможет уйти, когда захочет. В принципе, недавнее заявление о том, что летом Лукаку будет рассматривать варианты — это не что иное, как продолжение торга. Ответ владельца "Эвертона" Фарада Мошири о том, что его не волнует желание Лукаку уйти, так как у бельгийца еще два года по контракту с "ирисками" — тоже элемент игры между Райолой и "Эвертоном". Игры, которая пока что не вышла за пределы взаимного уважения и вполне возможно, приведет к тому, что стороны сойдутся на сумме в 70-80 миллионов и повышенной зарплате.

Но исключать вариант, при котором Лукаку все же уйдет, никогда не стоит, и сейчас самое время разобраться — куда же именно может отправиться Ромелу, если окончательно решит покинуть "Эвертон".



ЧЕЛСИ



Первый вариант, который возникает, когда начинаются разговоры о желании Лукаку поиграть в Лиге Чемпионов — возвращение в "Челси". Там уже нет списавшего Ромелу Моуриньо, зато есть команда, которая в следующем сезоне сможет не только сыграть в Лиге Чемпионов, но и выиграть ее — сейчас "Челси" выглядит очень мощно, и с таким тренером, как Антонио Конте, нет причин сомневаться в светлом будущем клуба.



У "Челси" есть разногласия с Диего Костой, который порывался уехать в Китай еще зимой. Был ли это элемент шантажа с целью выбить новый контракт или реальное желания Косты уйти на высокооплачиваемую пенсию — не знаем. Но можно не сомневаться — Конте и скауты "Челси" рассматривают варианты на замену Косте, и Лукаку в любом случае входит в число возможных целей "синих".



Во-первых, Лукаку не просто так покупали в свое время — по мнению селекционеров, он идеально подходил клубу как замена Дидье Дрогба. По хорошему помешали Лукаку доказать этот тезис лишь сомнения Моуриньо, которых оказалось достаточно, чтобы Ромелу ушел. Он ушел, но за его прогрессом на "Стэмфорд Бридж" постоянно следили, и сейчас в "Челси" готовы признать ошибку и вернуть бельгийца, если этого захочет Конте.



Лукаку не чужой человек для этой команды, он хорошо знает Эдена Азара по сборной Бельгии, он достаточно молод, чтобы учиться и прогрессировать. Не исключен и вариант с рокировкой, при которой разменной монетой выступит Мичи Батшуайи — другой бельгиец, который разочаровал Конте в этом сезоне.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Вариант с "Манчестер Юнайтед" возникает в прессе по понятым причинам — Ромелу Лукаку является клиентом Мино Райолы, а его подопечные в последнее время полюбили красную футболку МЮ. Между "Юнайтед" и Райолой, Райолой и Моуриньо сложились деловые отношения, которые делают "красных дьяволов" VIP-клиентом одного из самых успешных агентов в современном футболе. Но тут есть две проблемы — во-первых, на "Олд Траффорд" работает тот самый Моуриньо, который списал Лукаку в "Челси", а во-вторых, у Моуриньо есть Златан Ибрагимович, который не собирается стареть и уходить на пенсию.



Первая проблема, возможно, надумана — Моуриньо списывал в "Челси" и Хуана Мату, но сейчас сотрудничает с ним, пусть и не сделал его основным игроком. Безусловно, перед тем как начинать переговоры по этому трансферу, Райола и Моуриньо выяснят все моменты по старой ссоре тренера и игрока в матче за Суперкубок Европы, и в случае, если переговоры начнутся, можно не сомневаться — все старые обиды забыты.



Но нужен ли Лукаку "Манчестеру" уже сейчас? Кажется, Моуриньо вполне доволен Златаном, а так как место центрфорварда в его схеме всего одно, да и сам швед не очень-то любит играть с напарником, то в следующем сезоне, кто бы ни пришел в "Юнайтед", основным все равно будет Ибра.



К тому же, клуб работает над трансфером Антуана Гризманна, и вот он как раз мог бы пригодиться и в качестве флангового форварда, в отличие от Лукаку. Потому — кандидатура француза по логике вещей должна быть приоритетной для МЮ, а самому Лукаку стоит сто раз подумать, прежде чем соглашаться на переход в "Юнайтед". Кроме того — юридических доказательств того, что "красные дьяволы" будут играть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов, пока что нет.



АТЛЕТИКО



"Атлетико" нет в числе вероятных покупателей Лукаку, но так как "матрасники" могут в скором времени потерять Антуана Гризманна, можно рассмотреть и их как один из вариантов для Ромелу — чисто теоретически в качестве замены француза на "Висенте Кальдерон".

Даже если "Атлетико" потеряет Гризманна, у Симеоне будет Гамейро, да и неизвестно, где в то время будет работать сам Диего. Не исключен вариант возвращения Диего Косты, и тогда, возможно, мы увидим цепочку взаимосвязанных переходов — Гризманн в "Юнайтед", Коста — в "Атлетико", Лукаку — в "Челси".



Но "Атлетико" может быть неплохим вариантом для Лукаку по той причине, что сам бельгиец пока что не похож на топ-форварда и может снова не заиграть в топ-клубе, а "матрасники" — это как раз вариант для него. Еще не "Реал", но уже и не "Эвертон" — в Англии таких клубов, интересующихся Лукаку нет — у "Тоттенхэма" есть Кейн, "Арсенал" в вихре надвигающейся революции, "Ливерпуль" как вариант продолжения карьеры для Лукаку исключен. Потому "Атлетико" мог бы стать идеальным шагом для естественного развития карьеры бельгийца.



БАВАРИЯ



Еще один очень интересный вариант. Карло Анчелотти знаком с Лукаку по работе в "Челси" и, наверняка, следит за прогрессом Ромелу. Скауты "Баварии" интересуются его персоной, о чем постоянно пишут газеты — интересуются по той простой причине, что Роберт Левандовски смотрит в сторону Мадрида и рано или поздно захочет попробовать свои силы в другом чемпионате.



Совершенно не исключен вариант, когда Флорентино Перес предпримет попытку заполучить не только Обамеянга, который уже одной ногой в "Реале", но и Левандовски, и в такой ситуации Лукаку мог бы стать отличной заменой поляку. В "Баварии" у него была бы и Лига Чемпионов, и комфортные условия с возможностью адаптации к новой команде, у которой нет больших проблем с защитой титула вечного чемпиона Германии.



В немецком футболе Лукаку мог бы быть очень успешным форвардом, так как тут нападающие всегда имеют право на ошибку, и нет такого давления как в английских и испанских топ-клубах. В том же "Реале", который также называют в числе претендентов на Лукаку, Ромелу пришлось бы столкнуться с таким давлением, по сравнению с которым его период в "Челси" показался бы "цветочками". А не секрет, что основной причиной того, почему Лукаку все же продали было то, что Моуриньо повесил на нападающего ярлык "бесхарактерного".



ЮВЕНТУС



Туринский гранд уже давно следит за Лукаку, но в данный момент времени бельгиец перестал быть актуальной целью для "Старой Синьоры" по причине того, что у Массимо Аллегри есть Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. Да, в Турине не очень довольны результативностью Марио Манджукича, но тот изначально рассматривался как джокер, а Лукаку на эту должность вряд ли согласится, да и отдавать 60-70 миллионов за игрока, выходящего на замену — это непозволительная роскошь по меркам Серии А.



Даже если предположить, что "Ювентус" может продать ради возможности приобрести Лукаку Дибалу, Игуаин и Лукаку как-то не очень смотрятся в паре. Два столь тяжеловесных форварда сделали бы атаку "Юве" предсказуемой, да и в плане реализации Гонсало и Ромелу очень похожи в том, что бывают дни, когда мяч в сетку у них не идет категорически.



ПСЖ



Вполне вероятный вариант — "Пари Сен-Жермен". После ухода Златана парижане нуждаются в новом бомбардире, так как Эдинсон Кавани хорош в связке с кем-то, но как самостоятельный голеадор нуждается в достаточно большом количестве моментов. К тому же — уругвайцу 30 лет, и он уже давно готов к новому вызову и новому чемпионату.



У ПСЖ есть отличный фланги — Дракслер и Ди Мария, и Лукаку мог бы стать идеальным центрфорвардом с такими шикарными подносчиками снарядов. К тому же — тут у него, как и в "Баварии", было бы время для адаптации, комфортные соперники в Лиге 1, где гегемония ПСЖ лишь в этом сезоне стала вызывать сомнения. "Монако" летом как обычно разберут запчасти, и Париж снова будет королем французского футбола — в таком клубе Лукаку может чувствовать себя очень комфортно и играть в Лиге Чемпионов, тем более — франкоговорящая среда для него, этнического конголезца, была бы интересным опытом.



