Кейн может вернуться к дерби Северного Лондона

Реалистичной датой возвращения нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна на футбольное поле может стать 30 апреля, когда "шпоры" сыграют дерби против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.

Напомним, в победном для "шпор" матче Кубка Англии против "Миллуолла" в минувший уикенд Кейн получил травму связок своей правой лодыжки. Во вторник, когда опухлость прошла, было проведено углубленное обследование, которое показало, что повреждение не так серьезно, как казалось на первый взгляд.



Результаты обследования породили надежды, что 23-летний бомбардир может вернуться уже к полуфинальному матчу Кубка Англии против "Челси" на "Уэмбли" 22 апреля, однако The Telegraph располагает информацией, что шансы Харри на это ничтожны малы.



Гораздо вероятнее, что Кейн сыграет через неделю после матча на "Уэмбли" — в заключительном дерби Северного Лондона, что пройдет на "Уайт Харт Лэйн". Сам Харри полон желания принять участие в этом историческом поединке и собирается целенаправленно к нему готовиться.



Таким образом, если эти прогнозы сбудутся, Харри будет отсутствовать шесть недель, в течение которых "Тоттенхэм" сыграет против "Саутгемптона", "Бернли", "Суонси", "Уотфорда" и "Борнмута".