"Челси" может сделать совместное предложение по Баркли и Лукаку
Помимо нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, "Челси" проявляет интерес и к его одноклубнику Россу Баркли в преддверии летнего трансферного окна.
Отказ Лукаку от нового контракта может подтолкнуть "ирисок" к его продаже после окончания этого сезона. Предполагается, что мерсисайдский клуб будет готов отпустить бельгийского бомбардира, если получит предложение минимум в 65 миллионов фунтов.
Однако The Telegraph утверждает, что лидеры Премьер-Лиги активно следят и за ситуацией вокруг Баркли, вопрос с будущим которого стоит не менее остро — у полузащитника сборной Англии остается всего один полный год по контракту с "Эвертоном".
Интерес "синих" к Россу обусловлен тем, что они до сих пор не нашли замену Оскару и Джону Оби Микелу, а будущее Цеска Фабрегаса на "Стэмфорд Бридж" выглядит туманно. Вдобавок в свете возможного ухода Фабрегаса, Джона Терри и Асмира Беговича "Челси" вынужден думать о соблюдении лимита на доморощенных игроков.
Таким образом, "Челси" может сделать совместное предложение о покупке Лукаку и Баркли — размером до 100 млн. фунтов. Источники, близкие к Ромелу, подтверждают, что бельгиец заинтересован в возвращении в свой бывший клуб.
Захочет ли Баркли отправиться на "Стэмфорд Бридж", пока неясно. "Челси" имеет давний интерес к 23-летнему англичанину, однако у того также могут появиться предложения от "Тоттенхэма", и "Манчестер Сити" с "Манчестер Юнайтед".
16.03.2017 06:00
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35 млн за Баркли у которого всего год по контракту остается много.
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Баркли нормально, а нигер н...х...й не нужен!
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Проорал в щипатину
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