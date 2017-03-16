"Челси" может сделать совместное предложение по Баркли и Лукаку

Помимо нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, "Челси" проявляет интерес и к его одноклубнику Россу Баркли в преддверии летнего трансферного окна.

Отказ Лукаку от нового контракта может подтолкнуть "ирисок" к его продаже после окончания этого сезона. Предполагается, что мерсисайдский клуб будет готов отпустить бельгийского бомбардира, если получит предложение минимум в 65 миллионов фунтов.



Однако The Telegraph утверждает, что лидеры Премьер-Лиги активно следят и за ситуацией вокруг Баркли, вопрос с будущим которого стоит не менее остро — у полузащитника сборной Англии остается всего один полный год по контракту с "Эвертоном".



Интерес "синих" к Россу обусловлен тем, что они до сих пор не нашли замену Оскару и Джону Оби Микелу, а будущее Цеска Фабрегаса на "Стэмфорд Бридж" выглядит туманно. Вдобавок в свете возможного ухода Фабрегаса, Джона Терри и Асмира Беговича "Челси" вынужден думать о соблюдении лимита на доморощенных игроков.



Таким образом, "Челси" может сделать совместное предложение о покупке Лукаку и Баркли — размером до 100 млн. фунтов. Источники, близкие к Ромелу, подтверждают, что бельгиец заинтересован в возвращении в свой бывший клуб.



Захочет ли Баркли отправиться на "Стэмфорд Бридж", пока неясно. "Челси" имеет давний интерес к 23-летнему англичанину, однако у того также могут появиться предложения от "Тоттенхэма", и "Манчестер Сити" с "Манчестер Юнайтед".