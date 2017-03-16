Гвардиола уверен, что вылет из Лиги Чемпионов станет уроком для "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда сыграла ниже своего уровня в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Монако", по делу покинув турнир.

Прибыв в Монако с преимуществом в два гола после первого матча, "горожане" совершенно ничего не показали в первые 45 минут и даже не нанесли ни одного удара. Зато "Сити" дважды пропустил, поставив себя в затруднительное положение.



После перерыва "горожане" добавили и даже сумели забить, однако затем "Монако" провел свою первую во втором тайме атаку и вновь огорчил Вили Кабальеро — 3:1. Как ни старался "Сити" в концовке, но ничего уже не изменилось. Гвардиола нашел в себе силы признать, что в этот вечер соперник был лучше.



"Мы играли исключительным образом во втором тайме, но забыли это делать в первом. Мы хотели обороняться агрессивно. Во втором тайме мы добавили, но этого оказалось недостаточно".



"Обычно мы играем на хорошем уровне, но здесь нам этого не удалось. Мы выучим урок. У нашей команды не так много опыта".



"Во втором тайме мы имели моменты, но мы ими не воспользовались и поэтому вылетели. Кроме того, на этом уровне очень важны стандарты. "Барселона" и "Реал" забили со стандартов на прошлой неделе, мы же не смогли и вообще выпали из игры в первые 45 минут".



"Мы прибавим, но этот турнир — такой требовательный. Иногда ты должен играть особенным образом и быть везучим. Ни того, ни другого у нас сегодня не было", — сообщил Гвардиола BT Sport.