"Монако" выбил "Сити" из Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" не смог составить компанию "Лестеру" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала против "Монако" со счетом 3:1.
Относительно первой встречи главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил защитников Александра Коларова и Гаэля Клиши, которые заменили Николаса Отаменди и Яя Туре.
"Монако" начал матч с атак, и уже на седьмой минуте оборона "Сити" допустила первый серьезный сбой, позволив Килиану Мбаппе выйти на ворота прямо по центру. Однако юный француз пробил не лучшим образом, и Вилли Кабальеро выручил гостей.
Впрочем, уже спустя полминуты Мбаппе исправился. Джону Стоунсу удалось заблокировать прострел Бенжамена Менди внутри штрафной, но мяч тут же подхватил Бернарду Силва и направил его во вратарскую, где Килиан подставил свою ногу — 1:0.
"Монако" продолжил оказывать давление, а на 16-й минуте Фабиньо даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда. У "Сити" игра совершенно не клеилась — голкипер хозяев находился без работы.
Постепенно темп несколько снизился, а на 29-й минуте "Монако" забил второй гол. Менди выполнил прострел с левого фланга в центр штрафной площади, откуда Фабиньо нанес удар в касание — 2:0.
Однако даже второй пропущенный гол не разбудил подопечных Гвардиолы — до перерыва они не создали ни одного момента, не нанесли ни одного удара, даже неточного. "Сити" выглядел просто беспомощно.
В перерыве Гвардиола привел свою команду в чувство, и та, наконец, принялась играть в созидательный футбол. На 57-й минуте "горожане" вполне могли сократить отставание в счете, но Рахим Стерлинг, легко вошедший в штрафную по правому краю, сам бить не решился, а его передача на Серхио Агуэро не прошла.
"Сити" удалось перехватить инициативу, тогда как хозяева стал чересчур жаться к своим воротам. Голкиперу "Монако" Даниелу Субашичу пришлось пережить ряд неприятных моментов и совершить ряд сейвов, как, например, в случае с выходом Агуэро один на один.
Натиск "горожан" себя оправдал. На 71-й минуте Сане добил мяч в ворота после того, как Субашич не лучшим образом отразил удар Стерлинга — 2:1.
Счет 2:1 уже не устраивал хозяев, им вновь требовалось забивать. "Монако" пошел вперед и практически сразу же добился своего. На 77-й минуте Тьемуэ Бакайоко, спрятавшийся за спиной Коларова, головой замкнул навес Томы Лемара со штрафного — 3:1.
Хозяева вновь ушли в глухую оборону, но теперь уже защищались куда лучше и не дали "Сити" реальных возможностей забить столь необходимый гол.
Провалив первый тайм, во втором "Сити" заиграл в полную силу и вроде бы переломил игру. Однако затем "горожане" допустили очередную осечку, позволив "Монако" забить в своей первой же атаке после перерыва. Со столь катастрофической игрой в обороне — шесть пропущенных голов за два матча — в четвертьфинале делать нечего.
"Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:1 (2:0) по сумме двух матчей — 6:6
Голы: Мбаппе 8, Фабиньо 29, Бакайоко 77 — Сане 71.
"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи (Туре 70), Менди, Фабиньо, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар 90), Мбаппе (Моутинью 81).
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Коларов, Клиши (Ихеаначо 84), Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро.
Предупреждения: Бакайоко, Жермен, Лемар — Санья, Де Брюйне, Стерлинг.
16.03.2017 00:40
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Последние комментарии:
Пенсы за первые 9 лет после основания:1 ЛЧ,1 финал,4 полуфинала.
Сити за первые 9 лет после основания:1 полуфинал.
Короли Англии.
(ответить)
Сласх такой лох что даже пидор!
(ответить)
Самое смешное это то,что позорные Арсенал,Сити и Тоттенхэм выйдут опять в ЛЧ и опять обоссут Англию.
Всей душой желаю Ливерпулю и МЮ(нет) выйти в ЛЧ на следующий сезон.
(ответить)
Если Мансур не сменит руководство в клубе, то ничего они не добьются! Абсолютно бездарное руководство!
(ответить)
Какой же шлюш тупой.Не может понять то,что Сити этим летом исполнится 9 лет с момента основания.
(ответить)
Все-таки, четко Моур Де брюйне слил. А пенсы не благодарят даже(
(ответить)
Завтра за братский Ростов и за Краснодар!!!!!
(ответить)
и кстати, будун, вот касательно де брюйне. Вот он нихуя не может делать, если игра у команды не идет. Когда высокий прессинг, активная игра соперника ...он просто как говно в проруби. Он топового играет на чистых мячах. Во втором тайме худо-бедно начал катать.
Но это и есть эта ссаная нестабильность, по сути кдб ваще хуй пойми когда уже провел свой норм матч, я уже забыл когда он что-то полезное делал. Талант невероятный у него, но есть в нем че-то такое озиловское...пропадает парень часто на поле
(ответить)
пускай наконец-то сведут реал и барсу плеееез
(ответить)
в ЛЧ пусть напрямую попадают щельсе, мс, ливалуп и птх (не хотелось бы, но скорее всего так и будет), а МЮ изи возьмет ЛЕ.
(ответить)
какой-то умный человек однажды сказал, что Гвардиолу топовым тренером сделали топовые игроки. а ведь рили может быть так.
(ответить)
Пачаны, те кто разбирается и любит тату, как вам такая работа ?!
https://pp.userapi.com/c837232/v837232187/257a2/R6WRRSHkWxA.jpg
(ответить)
пинсы выиграли ЛЧ спустя 9 лет с момента своего основания. сможет ли подобного добиться Сити? есть чуйка, что нет)
(ответить)
Короче забейте, не доросли мы еще до ЛЧ, надо дать время Пепу и омолодить состав и конечно же разобраться с защитой, там прежде всего нужны замены.
(ответить)
Жаль горожан мне. Как за 30 минут смогли пропустит 2 гола и как столько моментов сами уничтожили. По моему здесь чисто тренерский ощибка с определением состава.
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Теперь на очереди вылет красной помойки из ле, дабы сполна опоздать апл.
(ответить)
ну теперь притопим еще чтобы гнильцо скамовское слетело нахой с лиги европы и тогда сезон можно считать на "ура" получилсо
(ответить)
Сити подвели город. Осталось Лестер с МЮ тащить Англию в еврокубках. Забавно, обе команды, которых чаще всех хейтят в АПЛ в этом сезоне, дальше всех прошли в еврокубках.
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пиздец,проспорил кенту полку.шити оно шити и есть.ну проход железка блять вроде была,ан нет,эта недокоманда сумела таки обосраться,норм играли минут 15 от всего матча.хуйсосы.
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Вуаахахахвххвх
Такой донный Сити пусть в Лиге Европы участвует. Сосальщики блеать королевские)))
Давайте Монако в Лестер, разъебем этих тварей на раз два.
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