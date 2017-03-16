"Монако" выбил "Сити" из Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" не смог составить компанию "Лестеру" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала против "Монако" со счетом 3:1.

Относительно первой встречи главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил защитников Александра Коларова и Гаэля Клиши, которые заменили Николаса Отаменди и Яя Туре.



"Монако" начал матч с атак, и уже на седьмой минуте оборона "Сити" допустила первый серьезный сбой, позволив Килиану Мбаппе выйти на ворота прямо по центру. Однако юный француз пробил не лучшим образом, и Вилли Кабальеро выручил гостей.



Впрочем, уже спустя полминуты Мбаппе исправился. Джону Стоунсу удалось заблокировать прострел Бенжамена Менди внутри штрафной, но мяч тут же подхватил Бернарду Силва и направил его во вратарскую, где Килиан подставил свою ногу — 1:0.



"Монако" продолжил оказывать давление, а на 16-й минуте Фабиньо даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда. У "Сити" игра совершенно не клеилась — голкипер хозяев находился без работы.



Постепенно темп несколько снизился, а на 29-й минуте "Монако" забил второй гол. Менди выполнил прострел с левого фланга в центр штрафной площади, откуда Фабиньо нанес удар в касание — 2:0.



Однако даже второй пропущенный гол не разбудил подопечных Гвардиолы — до перерыва они не создали ни одного момента, не нанесли ни одного удара, даже неточного. "Сити" выглядел просто беспомощно.



В перерыве Гвардиола привел свою команду в чувство, и та, наконец, принялась играть в созидательный футбол. На 57-й минуте "горожане" вполне могли сократить отставание в счете, но Рахим Стерлинг, легко вошедший в штрафную по правому краю, сам бить не решился, а его передача на Серхио Агуэро не прошла.



"Сити" удалось перехватить инициативу, тогда как хозяева стал чересчур жаться к своим воротам. Голкиперу "Монако" Даниелу Субашичу пришлось пережить ряд неприятных моментов и совершить ряд сейвов, как, например, в случае с выходом Агуэро один на один.



Натиск "горожан" себя оправдал. На 71-й минуте Сане добил мяч в ворота после того, как Субашич не лучшим образом отразил удар Стерлинга — 2:1.



Счет 2:1 уже не устраивал хозяев, им вновь требовалось забивать. "Монако" пошел вперед и практически сразу же добился своего. На 77-й минуте Тьемуэ Бакайоко, спрятавшийся за спиной Коларова, головой замкнул навес Томы Лемара со штрафного — 3:1.



Хозяева вновь ушли в глухую оборону, но теперь уже защищались куда лучше и не дали "Сити" реальных возможностей забить столь необходимый гол.



Провалив первый тайм, во втором "Сити" заиграл в полную силу и вроде бы переломил игру. Однако затем "горожане" допустили очередную осечку, позволив "Монако" забить в своей первой же атаке после перерыва. Со столь катастрофической игрой в обороне — шесть пропущенных голов за два матча — в четвертьфинале делать нечего.



"Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:1 (2:0) по сумме двух матчей — 6:6



Голы: Мбаппе 8, Фабиньо 29, Бакайоко 77 — Сане 71.



"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи (Туре 70), Менди, Фабиньо, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар 90), Мбаппе (Моутинью 81).



"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Коларов, Клиши (Ихеаначо 84), Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро.



Предупреждения: Бакайоко, Жермен, Лемар — Санья, Де Брюйне, Стерлинг.