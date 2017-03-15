Лукаку будет стоит "Челси" 65 миллионов фунтов
Чтобы реально рассчитывать на возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", "Челси" придется предложить рекордную для внутреннего английского рынка сумму в 65 миллионов фунтов.
На текущей неделе стало известно, что 23-летний бельгиец отказался от нового контракта с "ирисками". Ромелу тут же принялись сватать в ведущие клубы Европы, но главным претендентом на Лукаку был назван именно "Челси".
По информации Evening Standard, боссы мерсисайдского клуба не теряют надежд склонить своего бомбардира к новой сделке, но если у них ничего не получится, то грядущим летом они будут готовы выслушать предложения насчет Лукаку.
Если новый контракт окажется невозможен, "ириски" затребуют за Ромелу минимум 65 млн. фунтов, что более чем в два раза больше той суммы, за которую в свое время "Эвертон" покупал Ромелу у "Челси".
15.03.2017 22:00
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если Азар в Реал, то Лукаку ин
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Косту в Китай за 100 лямов и можно за 50 Лукаку пилить.
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Батшуваи 39 млн. ахахааа
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Договорятся за 45.
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и половины не стоит
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Прошлым летом Челси предлагал 57, думаю опять больше не предложат. А Эве согласится в этот раз.
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