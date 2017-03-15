Лукаку будет стоит "Челси" 65 миллионов фунтов

Ромелу Лукаку Чтобы реально рассчитывать на возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", "Челси" придется предложить рекордную для внутреннего английского рынка сумму в 65 миллионов фунтов.

На текущей неделе стало известно, что 23-летний бельгиец отказался от нового контракта с "ирисками". Ромелу тут же принялись сватать в ведущие клубы Европы, но главным претендентом на Лукаку был назван именно "Челси".

По информации Evening Standard, боссы мерсисайдского клуба не теряют надежд склонить своего бомбардира к новой сделке, но если у них ничего не получится, то грядущим летом они будут готовы выслушать предложения насчет Лукаку.

Если новый контракт окажется невозможен, "ириски" затребуют за Ромелу минимум 65 млн. фунтов, что более чем в два раза больше той суммы, за которую в свое время "Эвертон" покупал Ромелу у "Челси".


Метки Лукаку, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 15.03.2017 22:58 # gidro-met
    если Азар в Реал, то Лукаку ин

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  2. reeker 15.03.2017 22:49 # reeker
    Косту в Китай за 100 лямов и можно за 50 Лукаку пилить.

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  3. mancunia-planet 15.03.2017 22:44 # mancunia-planet
    Батшуваи 39 млн. ахахааа

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  4. ganinilyha 15.03.2017 22:30 # ganinilyha
    Договорятся за 45.

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  5. rommkaq1- 15.03.2017 22:12 # rommkaq1-
    и половины не стоит

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  6. boavista 15.03.2017 22:04 # boavista
    Прошлым летом Челси предлагал 57, думаю опять больше не предложат. А Эве согласится в этот раз.

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