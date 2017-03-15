Лукаку будет стоит "Челси" 65 миллионов фунтов

Чтобы реально рассчитывать на возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", "Челси" придется предложить рекордную для внутреннего английского рынка сумму в 65 миллионов фунтов.

На текущей неделе стало известно, что 23-летний бельгиец отказался от нового контракта с "ирисками". Ромелу тут же принялись сватать в ведущие клубы Европы, но главным претендентом на Лукаку был назван именно "Челси".



По информации Evening Standard, боссы мерсисайдского клуба не теряют надежд склонить своего бомбардира к новой сделке, но если у них ничего не получится, то грядущим летом они будут готовы выслушать предложения насчет Лукаку.



Если новый контракт окажется невозможен, "ириски" затребуют за Ромелу минимум 65 млн. фунтов, что более чем в два раза больше той суммы, за которую в свое время "Эвертон" покупал Ромелу у "Челси".



