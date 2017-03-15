Де Брюйне обвиняет Моуринью во лжи

Жозе Моуриньо и Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что Жозе Моуриньо лгал о причинах его непопадания в состав "Челси".

После ухода бельгийца из "Челси" прошло больше трех лет, однако страсти по этому поводу не затихают. Болельщики "синих" по-прежнему костерят Жозе Моуриньо за то, что он не доверился Кевину во время второго пришествия на "Стэмфорд Бридж".

По версии португальца, Де Брюйне не выкладывался на тренировках и буквально каждый день "плакался" об отсутствии игровой практики. У Кевина другая точка зрения: плеймейкер даже просил о проведении открытой тренировки, чтобы доказать неправоту Жозе.

"Вы совершенно правы: он говорил прессе, что я не выкладывался должны образом на тренировках. Но ему было легко это говорить, ведь никто не смог бы это проверить – тренировки были закрыты для публики. Мои же близкие знают, что я никогда не снижаю требований к себе".

"Да, я часто говорю то, что думаю, но в тот момент я ничего не мог поделать. Да, я мог бы обратиться к прессе и рассказать свою версию, но затем он бы обвинил меня во лжи и использовал эти слова против меня".

"Просил ли я о проведении открытых тренировок? Да, я предлагал такой вариант, но не Моуриньо лично", - приводит слова Де Брюйне Evening Standard.



Метки Де Брюйне, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2017 21:00

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  1. dolphin 15.03.2017 21:40 # dolphin
    привет, люблю еблю чернильных, плачЮ!!!

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  2. jesus33 15.03.2017 21:30 # jesus33
    chelsea всегда отличался гнилыми тренерами и игроками.
    Так было всегда, чему удивляться гнилой команде.

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  3. sausage 15.03.2017 21:22 # sausage
    Зачем он это говорит? Какой в этом смысл сегодня? Ни Мата, ни Луис ничего подобного не несли. Рыжик поехал походу от своей значимости. Сднится значит скоро.

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  4. reeker 15.03.2017 21:11 # reeker
    Лживая Португальская сучка.

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  5. ask 15.03.2017 21:10 # ask
    Переводчик как человек гнилой

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  6. felixok 15.03.2017 21:03 # felixok
    Моуриньо любит погнобить молодых пацанов, Шоу не даст соврать

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  7. role-playin 15.03.2017 21:02 # role-playin
    Как же хорошо, что Челси слил этого гнилого недотренера. В скуме ему самое место.

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