Де Брюйне обвиняет Моуринью во лжи
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что Жозе Моуриньо лгал о причинах его непопадания в состав "Челси".
После ухода бельгийца из "Челси" прошло больше трех лет, однако страсти по этому поводу не затихают. Болельщики "синих" по-прежнему костерят Жозе Моуриньо за то, что он не доверился Кевину во время второго пришествия на "Стэмфорд Бридж".
По версии португальца, Де Брюйне не выкладывался на тренировках и буквально каждый день "плакался" об отсутствии игровой практики. У Кевина другая точка зрения: плеймейкер даже просил о проведении открытой тренировки, чтобы доказать неправоту Жозе.
"Вы совершенно правы: он говорил прессе, что я не выкладывался должны образом на тренировках. Но ему было легко это говорить, ведь никто не смог бы это проверить – тренировки были закрыты для публики. Мои же близкие знают, что я никогда не снижаю требований к себе".
"Да, я часто говорю то, что думаю, но в тот момент я ничего не мог поделать. Да, я мог бы обратиться к прессе и рассказать свою версию, но затем он бы обвинил меня во лжи и использовал эти слова против меня".
"Просил ли я о проведении открытых тренировок? Да, я предлагал такой вариант, но не Моуриньо лично", - приводит слова Де Брюйне Evening Standard.
15.03.2017 21:00
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Последние комментарии:
привет, люблю еблю чернильных, плачЮ!!!
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chelsea всегда отличался гнилыми тренерами и игроками.
Так было всегда, чему удивляться гнилой команде.
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Зачем он это говорит? Какой в этом смысл сегодня? Ни Мата, ни Луис ничего подобного не несли. Рыжик поехал походу от своей значимости. Сднится значит скоро.
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Лживая Португальская сучка.
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Переводчик как человек гнилой
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Моуриньо любит погнобить молодых пацанов, Шоу не даст соврать
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Как же хорошо, что Челси слил этого гнилого недотренера. В скуме ему самое место.
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