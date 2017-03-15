Де Брюйне обвиняет Моуринью во лжи

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что Жозе Моуриньо лгал о причинах его непопадания в состав "Челси".

После ухода бельгийца из "Челси" прошло больше трех лет, однако страсти по этому поводу не затихают. Болельщики "синих" по-прежнему костерят Жозе Моуриньо за то, что он не доверился Кевину во время второго пришествия на "Стэмфорд Бридж".



По версии португальца, Де Брюйне не выкладывался на тренировках и буквально каждый день "плакался" об отсутствии игровой практики. У Кевина другая точка зрения: плеймейкер даже просил о проведении открытой тренировки, чтобы доказать неправоту Жозе.



"Вы совершенно правы: он говорил прессе, что я не выкладывался должны образом на тренировках. Но ему было легко это говорить, ведь никто не смог бы это проверить – тренировки были закрыты для публики. Мои же близкие знают, что я никогда не снижаю требований к себе".



"Да, я часто говорю то, что думаю, но в тот момент я ничего не мог поделать. Да, я мог бы обратиться к прессе и рассказать свою версию, но затем он бы обвинил меня во лжи и использовал эти слова против меня".



"Просил ли я о проведении открытых тренировок? Да, я предлагал такой вариант, но не Моуриньо лично", - приводит слова Де Брюйне Evening Standard.