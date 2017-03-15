Куртуа: "Конте не позволит потерять бдительность"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа уверен, что главный тренер Антонио Конте не позволит команде потерять бдительность в остатке сезона.

За два месяца до финиша сезона "синие" опережают ближайшего преследователя по Премьер-Лиге на 10 очков. Только внезапный и продолжительный спад может помешать "Челси" оформить чемпионский титул.



Куртуа уверен, что с таким эмоциональным и требовательным тренером, как Конте, лондонцы не потеряют бдительность в оставшихся матчах и сумеют завершить начатое безо всяких проблем.



"Я всегда стараюсь прибавлять и выигрывать, голод до побед никуда не уходит. Кроме того, хорошо иметь тренера, который держит игроков под контролем, сохраняет концентрацию и не позволяет нам потерять бдительность. Только так можно выиграть титул", - приводит слова Куртуа Evening Standard.