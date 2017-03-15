Буффон хочет избежать попадания на "Лестер"
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда избежит встречи с "Лестером" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Накануне вечером "лисы" смогли переломить ход двухраундового противостояния с "Севильей", обыграв испанский клуб в ответном матче 1/8 финала со счетом 2:0. Отраженный пенальти в исполнении голкипера Каспера Шмейхеля позволил "Лестеру" пробиться в следующий этап турнира.
Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов состоится уже в пятницу, и Буффон надеется, что "Ювентус" избежит попадания на чемпионов Премьер-Лиги, воспрявших после увольнения Клаудио Раньери.
"Я хотел бы избежать встречи с "Лестером". У них опасная команда, которая великолепно себя чувствует в данный момент. Они могут навредить любому сопернику, особенно если ты сыграешь в их игру", - цитирует Буффона The Guardian.
15.03.2017 19:00
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чё придурок?
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Пусть будет барса тебе
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Наглый пздёж
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Надо чтобы Юве взял ЛЧ.Не должен такой великий футболист оставаться без чашечки.
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