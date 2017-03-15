Буффон хочет избежать попадания на "Лестер"

Джанлуиджи Буффон Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда избежит встречи с "Лестером" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "лисы" смогли переломить ход двухраундового противостояния с "Севильей", обыграв испанский клуб в ответном матче 1/8 финала со счетом 2:0. Отраженный пенальти в исполнении голкипера Каспера Шмейхеля позволил "Лестеру" пробиться в следующий этап турнира.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов состоится уже в пятницу, и Буффон надеется, что "Ювентус" избежит попадания на чемпионов Премьер-Лиги, воспрявших после увольнения Клаудио Раньери.

"Я хотел бы избежать встречи с "Лестером". У них опасная команда, которая великолепно себя чувствует в данный момент. Они могут навредить любому сопернику, особенно если ты сыграешь в их игру", - цитирует Буффона The Guardian.



Метки Буффон, Лестер, Лига Чемпионов, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2017 19:00

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  1. manutd-20champ 15.03.2017 20:03 # manutd-20champ
    чё придурок?

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  2. chelseawork 15.03.2017 20:02 # chelseawork
    Пусть будет барса тебе

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  3. mancunia-planet 15.03.2017 20:01 # mancunia-planet
    Наглый пздёж

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  4. reeker 15.03.2017 19:16 # reeker
    Надо чтобы Юве взял ЛЧ.Не должен такой великий футболист оставаться без чашечки.

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