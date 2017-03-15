Моуриньо пожаловался на три "подарка" перед матчем с "Ростовом"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в саркастической манере пожаловался на три "подарка", которые его команда получила в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

В понедельник вечером на "Стэмфорд Бридж" подопечные Моуриньо при весьма непростых обстоятельствах уступили "Челси" (1:0), покинув Кубок Англии. Тяжелейшим получилось и их возвращение домой — из-за пробок "красные дьяволы" прибыли в Манчестер только в четыре утра вторника.

Тем не менее, Жозе надеется, что, несмотря на все эти сложности, "Юнайтед" правильно настроится на ответный матч против "Ростова".

"Мы получили один "подарок" и подумали, что одного "подарка" будет достаточно. Когда мы подумали, что двух "подарков" слишком много, то получили третий "подарок".

"Первым "подарком" было сыграть в понедельник, следующим "подарком" — остаться вдесятером, а третьим стала прогулка по M6. Однако мы профессионалы и уже на следующее утро собрались для тренировки, равно как это было сегодня и будет завтра".

"Фанаты добавят нам энергии, поэтому мы верим, что справимся с этой ситуацией и сразимся за выход в четвертьфинал", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Также Жозе сообщил, что завтра "Юнайтед" будет лишен травмированных Уэйна Руни и Антони Мартиаля.

"У Уэйна ушиб колена, он остается под наблюдением докторов. Антони пропустил матч против "Челси" из-за травмы, и, насколько я знаю, он все еще травмирован. Мы располагаем теми же игроками, что и в последнем матче, плюс Ибрагимович", — добавил Моуриньо.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 973

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  1. reeker 15.03.2017 18:12 # reeker
    Ныть перед игрой с каким-то Ростовом это сильно.

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  2. fc-zenit 15.03.2017 18:04 # fc-zenit
    Нытик.

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  3. billy-talent 15.03.2017 18:04 # billy-talent
    Я тебе покушать принес.

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  4. van-der-slav 15.03.2017 18:04 # van-der-slav
    Поздравляем епт

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