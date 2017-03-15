Моуриньо пожаловался на три "подарка" перед матчем с "Ростовом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в саркастической манере пожаловался на три "подарка", которые его команда получила в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

В понедельник вечером на "Стэмфорд Бридж" подопечные Моуриньо при весьма непростых обстоятельствах уступили "Челси" (1:0), покинув Кубок Англии. Тяжелейшим получилось и их возвращение домой — из-за пробок "красные дьяволы" прибыли в Манчестер только в четыре утра вторника.



Тем не менее, Жозе надеется, что, несмотря на все эти сложности, "Юнайтед" правильно настроится на ответный матч против "Ростова".



"Мы получили один "подарок" и подумали, что одного "подарка" будет достаточно. Когда мы подумали, что двух "подарков" слишком много, то получили третий "подарок".



"Первым "подарком" было сыграть в понедельник, следующим "подарком" — остаться вдесятером, а третьим стала прогулка по M6. Однако мы профессионалы и уже на следующее утро собрались для тренировки, равно как это было сегодня и будет завтра".



"Фанаты добавят нам энергии, поэтому мы верим, что справимся с этой ситуацией и сразимся за выход в четвертьфинал", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе сообщил, что завтра "Юнайтед" будет лишен травмированных Уэйна Руни и Антони Мартиаля.



"У Уэйна ушиб колена, он остается под наблюдением докторов. Антони пропустил матч против "Челси" из-за травмы, и, насколько я знаю, он все еще травмирован. Мы располагаем теми же игроками, что и в последнем матче, плюс Ибрагимович", — добавил Моуриньо.