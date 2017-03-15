Моуриньо защищает Погба

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо встал на защиту своего полузащитника Поля Погба, в очередной раз ставшего объектом критики.

На протяжении этого сезона Полю регулярно припоминают его ценник в 89 миллионов фунтов, жалуясь, что Погба не показывает соответствующей игры.

В очередной раз 24-летнему французу досталось после поражения 1:0 от "Челси" в понедельник вечером и, как следствие, вылета "Юнайтед" из Кубка Англии. Однако Моуриньо продолжает защищать своего подопечного.

"Мне кажется, мир теряет ценности, и все мы это знаем. На некоторых уровнях появляется зависть, и это меня пугает".

"Это не вина Поля, что он получает в 10 раз больше денег, чем некоторые очень хорошие игроки получали в прошлом. Это не его вина, что некоторые эксперты испытывают проблемы в жизни и нуждаются в каждой монете, тогда как Поль является мультимиллионером. Это не его вина".

"Он заслуживает уважения, и его семья заслуживает уважения. Он является выходцем из рабочей семьи, семьи с тремя парнями, и я уверен, что им требуется много еды каждый день на столе, потому что эти парни — гиганты. Уверен, мама и папа были вынуждены много, много лет трудиться ради них".

"Этот парень прибыл в Манчестер подростком, сражался за свою карьеру здесь и не испугался уехать в другую страну ради более благоприятных условий. Благодаря своей работе этот парень добился высшего уровня. Он ничего не получил просто так".

"Мы с предыдущими поколениями по-настоящему обеспокоены этой тенденцией: зависть проникает везде. Я очень доволен Полем, клуб очень доволен Полем, потому что благодаря своему характеру ему плевать, что говорят люди", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Добавим, что в своем дебютном сезоне после возвращения на "Олд Траффорд" Погба провел 40 матчей и забил семь голов.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. andros13 15.03.2017 18:22 # andros13
    Является ли Погба одним из лучших полузащитников мира? Да
    Ценникимеет значение ? Нет

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  2. murderface616 15.03.2017 18:05 # murderface616
    завистью оправдывать то, что он играет как погбецо - типичный скам. легчайший проёб 89 миллионов фунтов.

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  3. redredred 15.03.2017 17:58 # redredred
    Легенда

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  4. cap26 15.03.2017 17:44 # cap26
    круто чмоур поссал на своих же мочепивцев гейскамов) которые шныряли тута и чморили своего 100 лимонника фейла с которого "до сих пор ржут где-то в Турине")))

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  5. asnural 15.03.2017 17:42 # asnural
    Канте-Властелин Погба!

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  6. asnural 15.03.2017 17:41 # asnural
    Если бы Маур пришел в МЮ в котором уже играл Погба , то Погба бы гнил на лавке. А так как Моу не признает свои ошибки ( он хотел Поля еще в Челси притащить) , а возвращение Погбеца в МЮ это просто кекище, то он и ноет свои оды в подержку этого днища. Другого выхода ведь нет. Или вы хотели услышать как он его макает в дерьмо? Но ведь тогда ему предьявят амрвканские хозяева МуМу

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  7. anry32 15.03.2017 17:37 # anry32
    Как же он не будет защищать, это его покупка, ну хоть на майках отобьют чего нибудь, а как опорник- фуфел !!!

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  8. askarko 15.03.2017 17:28 # askarko
    черный властелин превратился в черного блондина

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  9. metropol 15.03.2017 17:27 # metropol
    тень Лалланы

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  10. sharan 15.03.2017 17:20 # sharan
    чот маур погнал уже пздц. какая нах зависть, если он играет как погбецо? а его космический ценник и огромная зп лишь усугубляют ситуацию

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  11. largo-winch 15.03.2017 17:01 # largo-winch
    Толковый пижон, 10-ку причесок сменит, как минимум

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