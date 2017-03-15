Моуриньо защищает Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо встал на защиту своего полузащитника Поля Погба, в очередной раз ставшего объектом критики.

На протяжении этого сезона Полю регулярно припоминают его ценник в 89 миллионов фунтов, жалуясь, что Погба не показывает соответствующей игры.



В очередной раз 24-летнему французу досталось после поражения 1:0 от "Челси" в понедельник вечером и, как следствие, вылета "Юнайтед" из Кубка Англии. Однако Моуриньо продолжает защищать своего подопечного.



"Мне кажется, мир теряет ценности, и все мы это знаем. На некоторых уровнях появляется зависть, и это меня пугает".



"Это не вина Поля, что он получает в 10 раз больше денег, чем некоторые очень хорошие игроки получали в прошлом. Это не его вина, что некоторые эксперты испытывают проблемы в жизни и нуждаются в каждой монете, тогда как Поль является мультимиллионером. Это не его вина".



"Он заслуживает уважения, и его семья заслуживает уважения. Он является выходцем из рабочей семьи, семьи с тремя парнями, и я уверен, что им требуется много еды каждый день на столе, потому что эти парни — гиганты. Уверен, мама и папа были вынуждены много, много лет трудиться ради них".



"Этот парень прибыл в Манчестер подростком, сражался за свою карьеру здесь и не испугался уехать в другую страну ради более благоприятных условий. Благодаря своей работе этот парень добился высшего уровня. Он ничего не получил просто так".



"Мы с предыдущими поколениями по-настоящему обеспокоены этой тенденцией: зависть проникает везде. Я очень доволен Полем, клуб очень доволен Полем, потому что благодаря своему характеру ему плевать, что говорят люди", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Добавим, что в своем дебютном сезоне после возвращения на "Олд Траффорд" Погба провел 40 матчей и забил семь голов.