Анонс матча "Монако" — "Манчестер Сити"
Имея перевес в два гола после первого матча, в среду вечером "Манчестер Сити" нанесет ответный визит "Монако" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Три недели назад на "Этихад" состоялся совершенно феерический матч, по ходу которого "Монако" даже вел в счете. Однако в концовке подопечным Хосепа Гвардиолы удалось дожать своего соперника и отпраздновать важную победу 5:3.
Впрочем, преимущество в два гола, вдобавок в два домашних гола, не должно вводить в заблуждение. Этот розыгрыш Лиги Чемпионов наглядно показал, что порой команды находят выход из гораздо более затруднительного положения.
Об этом и говорил на пресс-конференции Гвардиола. Главный тренер "Сити" настаивал, что лучшая оборона для него — это атака.
"Мы осознаем, что "Монако" является отличной командой. Они обладают очень важными игроками. Им нельзя давать ни шанса, потому что они очень хороши. Нам нужно исправить некоторые оборонительные ошибки, на наша цель — выйти и победить. Мы будем думать, словно счет 0:0, и стремиться к победе", — заявил Гвардиола.
В рамках европейских соревнований "Сити" еще никогда не проигрывал командам из Франции — две победы и две ничьи.
В 10 последних матчах "Сити" семь раз уходил с поля без пропущенного гола.
В трех последних противостояниях с английскими командами на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Монако" все три раза проходил дальше (против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1997/98, "Челси" в 2003/04 и "Арсенала" в 2014/15).
"Монако" проиграл шесть из восьми последних матчей на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, свою единственную победу на этом отрезке одержав в гостях у "Арсенала" (1:3 в феврале 2015).
В первой встрече этих команд было показано 10 желтых карточек, что является рекордным показателем в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" и "Монако" лишь по разу сохранили свои ворота на замке.
"Сити" отправился на этот выезд без каких-либо кадровых проблем. С командой даже капитан Венсан Компани. Вилли Кабальеро, как ожидается, вернется в ворота.
У "Монако" дисквалифицирован Камил Глик, а Габриэл Бошилья и Гуидо Каррильо травмированы.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Монако" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 3:5
Монако. Стадион "Луи II". 22:45 Онлайн-трансляция
15.03.2017 16:00
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Азар ведет Челси к чемпионству и оказывает влияние на игру, тащит команду, прям как Месси
Азар мега топ
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Пацаны, тут говорят Азар > Месси
Азар Мега Топ
Азар Бог
куда катится мир?
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Влияние Санчеса на игру арса.
Арс до прихода Санчеса : стабильно в 4ке.
Арс с санчесом : 2 сезона в 4ке, на 3ий сильно рискуют в 4ку не попасть.
Все что нужно знать. Не будь там Санчеса, этих же 15 голов забил бы условный уолкот.
А , тю, у уолкота за 2500 минут 19 голов. У Санчеса за 3500 23.
Чтд, ну все уолкад > азар, инфа бетон
Источник: http://fapl.ru/posts/53720/?c=1#c6309313
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Ничья. И МС в четвертьфинале катает Барселону
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Влияние Азара на игру Челси такое же, как и влияние на игру Барселоны Месси
Влияние Гризмана на игру Атлетико такое же, как у Азара
Влияние на игру Снодграса на игру Хала(пока не перешел в ВХ), такое же как у Азара
Значит Снодграсс = Азар = Месси = Гризманн
Источник: http://fapl.ru/posts/53720/?c=1#c6309311
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Гвардиола в первом же сезоне почти вывел свою команду в 1/4 финала.
А "гениальный" конте даже в групповой этап не вышел.
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Монако вперёд, Голубки назад...
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