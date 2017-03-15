Владельца "Эвертона" "не беспокоит" ситуация с Лукаку

Ромелу Лукаку Мажоритарный акционер "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что его не беспокоит желание Ромелу Лукаку покинуть клуб, поскольку контракт бельгийца рассчитан еще на два года.

Несмотря на то, что в начале сезона Лукаку выразил готовность подписать новый контракт с "ирисками", на днях 22-летний бельгиец поменял свое решение, ответив отказом на предложение клуба с "Гудисон Парк".

Агент нападающего Мино Райола сообщил боссам "Эвертона", что его клиент намерен сменить обстановку уже грядущим летом. Однако Мошири не сильно беспокоит это заявление – действующий контракт Ромелу рассчитан еще на пару лет.

"Для нас это не проблема, тем более что клуб связывают прочные отношения с игроком и его представителем. Контракт Лукаку рассчитан на два года, а предложение продлить сотрудничество – всего лишь дань его достижениям. Мы не должны волноваться, потому что Ромелу остается игроком "Эвертона", - цитирует Мошири talkSPORT.



Метки Лукаку, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2017 15:00

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  1. osivori 15.03.2017 16:26 # osivori
    классно обделал, совсем другой уровень, сразу показал на свое место

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  2. chelsea-69 15.03.2017 15:28 # chelsea-69
    Лукака все молодеет и молодеет, было 23, стало 22

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  3. popovserg 15.03.2017 15:26 # popovserg
    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

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  4. largo-winch 15.03.2017 15:22 # largo-winch
    Уот это струя полилась на Лукакича

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  5. stefh 15.03.2017 15:19 # stefh
    Топово урезонил чернозема

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  6. selfish 15.03.2017 15:05 # selfish
    Нассал на Лукаку

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