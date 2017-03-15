Владельца "Эвертона" "не беспокоит" ситуация с Лукаку

Мажоритарный акционер "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что его не беспокоит желание Ромелу Лукаку покинуть клуб, поскольку контракт бельгийца рассчитан еще на два года.

Несмотря на то, что в начале сезона Лукаку выразил готовность подписать новый контракт с "ирисками", на днях 22-летний бельгиец поменял свое решение, ответив отказом на предложение клуба с "Гудисон Парк".



Агент нападающего Мино Райола сообщил боссам "Эвертона", что его клиент намерен сменить обстановку уже грядущим летом. Однако Мошири не сильно беспокоит это заявление – действующий контракт Ромелу рассчитан еще на пару лет.



"Для нас это не проблема, тем более что клуб связывают прочные отношения с игроком и его представителем. Контракт Лукаку рассчитан на два года, а предложение продлить сотрудничество – всего лишь дань его достижениям. Мы не должны волноваться, потому что Ромелу остается игроком "Эвертона", - цитирует Мошири talkSPORT.