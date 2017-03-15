Шекспир: "Лестер" может стать командой-сюрпризом в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир считает, что "лисы" могут стать "командой-сюрпризом" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Накануне дебютант Лиги Чемпионов преподнес настоящую сенсацию, превзойдя такого опытного еврокубкового бойца, как "Севилья", со счетом 2:0.



Таким образом, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 3:2, "Лестер" присоединился к компании еще более грозных "Барселоны", "Реала", "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Ювентуса" на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов. Однако Шекспир надеется, что на этом "лисы" не остановятся и продолжат удивлять.



"Нам требовалось сохранять холодную голову против одной из лучших команд Европы, но одновременно проявлять бойцовский дух. Поэтому план состоял в том, чтобы высоко прессинговать и сделать положение "Севильи" максимально некомфортным".



"Мы заслужили попасть в четвертьфинал — мы едва выбили из борьбы одну из лучших команд в Европе, на мой взгляд. Думаю, это стоит в одном ряду со всеми нашими остальными достижениями благодаря уровняю соперника".



"Мы знаем, что в четвертьфинале будет ряд потрясающих команд, как и в предыдущем раунде, однако мы попали сюда по заслугам — и мы просто можем стать командой-сюрпризом", — цитирует Шекспира The Guardian.