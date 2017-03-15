Шекспир: "Лестер" может стать командой-сюрпризом в Лиге Чемпионов"

Крейг Шекспир Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир считает, что "лисы" могут стать "командой-сюрпризом" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Накануне дебютант Лиги Чемпионов преподнес настоящую сенсацию, превзойдя такого опытного еврокубкового бойца, как "Севилья", со счетом 2:0.

Таким образом, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 3:2, "Лестер" присоединился к компании еще более грозных "Барселоны", "Реала", "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Ювентуса" на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов. Однако Шекспир надеется, что на этом "лисы" не остановятся и продолжат удивлять.

"Нам требовалось сохранять холодную голову против одной из лучших команд Европы, но одновременно проявлять бойцовский дух. Поэтому план состоял в том, чтобы высоко прессинговать и сделать положение "Севильи" максимально некомфортным".

"Мы заслужили попасть в четвертьфинал — мы едва выбили из борьбы одну из лучших команд в Европе, на мой взгляд. Думаю, это стоит в одном ряду со всеми нашими остальными достижениями благодаря уровняю соперника".

"Мы знаем, что в четвертьфинале будет ряд потрясающих команд, как и в предыдущем раунде, однако мы попали сюда по заслугам — и мы просто можем стать командой-сюрпризом", — цитирует Шекспира The Guardian.


Метки Лестер, Лига Чемпионов, Шекспир

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 14:00

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  1. selfish 15.03.2017 14:07 # selfish
    Отскочили

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  2. gay-fan-gunner 15.03.2017 14:06 # gay-fan-gunner
    Обидно за Раньери, слили игроки его

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  3. mancunia-planet 15.03.2017 14:02 # mancunia-planet
    Уже показали Ливеру как брать чемп и косить Севилью... ахахааа...

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