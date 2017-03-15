Де Брюйне уверен, что "Сити" может дойти до финала Лиги Чемпионов
Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что в этом сезоне "горожане" могут впервые в своей истории добраться до финала Лиги Чемпионов.
В предыдущем сезоне клуб с "Этихад" добился рекордного для себя достижения, прошмыгнув в полуфинал самого престижного турнира Европы. Дорогу на "Сан-Сиро" "горожанам" преградил только "Реал" - будущий победитель Лиги Чемпионов.
По мнению Де Брюйне, в этом сезоне "Сити" может сделать еще один шаг вперед и пробиться в финал, который состоится 3 июня в Кардиффе. Но для начала Кевин советует преодолеть сопротивление "Монако" на первом этапе плей-офф.
"Нам по силам выйти в финал, но, конечно, другие команды думают точно так же. В этом сезоне нам очень важно сделать следующий шаг в развитии. Да, у "Сити" долго не получалось в Европе, но в прошлом году мы, наконец, добились успеха".
"Уверен, нам будет очень непросто в ответной игре с "Монако". Они демонстрируют классный футбол в данный момент, но мы остается на позитиве. Если нам удастся победить, финал будет не за горами", - цитирует Кевина Daily Mirror.
15.03.2017 13:00
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Любая команда, которая выйдет в 1/4 может легко пройти в 1/8.
Легче всего будет той команде, которая попадет на Лестер.
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финал голубки-лисы.а что,а вдруг?тогда можно сказать,что в жизни видел всё
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голоснул в кекяндр. максимум 1/2 если повезет с соперником 1/4
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такого игрока проипали мы, просто пздц
а возвращаем полено черное, просто пздц
мы это просто пздц
давайте его вернем лучше
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такого игрока проипали синяки, просто пздц
а возвращают полено черное, просто пздц
пенсы это просто пздц
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