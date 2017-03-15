Де Брюйне уверен, что "Сити" может дойти до финала Лиги Чемпионов

Кевин Де Брюйне Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что в этом сезоне "горожане" могут впервые в своей истории добраться до финала Лиги Чемпионов.

В предыдущем сезоне клуб с "Этихад" добился рекордного для себя достижения, прошмыгнув в полуфинал самого престижного турнира Европы. Дорогу на "Сан-Сиро" "горожанам" преградил только "Реал" - будущий победитель Лиги Чемпионов.

По мнению Де Брюйне, в этом сезоне "Сити" может сделать еще один шаг вперед и пробиться в финал, который состоится 3 июня в Кардиффе. Но для начала Кевин советует преодолеть сопротивление "Монако" на первом этапе плей-офф.

"Нам по силам выйти в финал, но, конечно, другие команды думают точно так же. В этом сезоне нам очень важно сделать следующий шаг в развитии. Да, у "Сити" долго не получалось в Европе, но в прошлом году мы, наконец, добились успеха".

"Уверен, нам будет очень непросто в ответной игре с "Монако". Они демонстрируют классный футбол в данный момент, но мы остается на позитиве. Если нам удастся победить, финал будет не за горами", - цитирует Кевина Daily Mirror.



Метки Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 15.03.2017 14:08 # sellman
    Любая команда, которая выйдет в 1/4 может легко пройти в 1/8.
    Легче всего будет той команде, которая попадет на Лестер.

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  2. dimon70 15.03.2017 13:35 # dimon70
    финал голубки-лисы.а что,а вдруг?тогда можно сказать,что в жизни видел всё

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  3. lookakoo 15.03.2017 13:29 # lookakoo
    голоснул в кекяндр. максимум 1/2 если повезет с соперником 1/4

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  4. sharan 15.03.2017 13:12 # sharan
    такого игрока проипали мы, просто пздц
    а возвращаем полено черное, просто пздц
    мы это просто пздц
    давайте его вернем лучше

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  5. mancunia-planet 15.03.2017 13:09 # mancunia-planet
    такого игрока проипали синяки, просто пздц
    а возвращают полено черное, просто пздц
    пенсы это просто пздц

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