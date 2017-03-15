Де Брюйне уверен, что "Сити" может дойти до финала Лиги Чемпионов

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что в этом сезоне "горожане" могут впервые в своей истории добраться до финала Лиги Чемпионов.

В предыдущем сезоне клуб с "Этихад" добился рекордного для себя достижения, прошмыгнув в полуфинал самого престижного турнира Европы. Дорогу на "Сан-Сиро" "горожанам" преградил только "Реал" - будущий победитель Лиги Чемпионов.



По мнению Де Брюйне, в этом сезоне "Сити" может сделать еще один шаг вперед и пробиться в финал, который состоится 3 июня в Кардиффе. Но для начала Кевин советует преодолеть сопротивление "Монако" на первом этапе плей-офф.



"Нам по силам выйти в финал, но, конечно, другие команды думают точно так же. В этом сезоне нам очень важно сделать следующий шаг в развитии. Да, у "Сити" долго не получалось в Европе, но в прошлом году мы, наконец, добились успеха".



"Уверен, нам будет очень непросто в ответной игре с "Монако". Они демонстрируют классный футбол в данный момент, но мы остается на позитиве. Если нам удастся победить, финал будет не за горами", - цитирует Кевина Daily Mirror.