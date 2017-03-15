У Луиса Муриэля есть предложения из Англии

Нападающий "Сампдории" Луис Муриэль подтвердил, что у него имеются на руках предложения из Англии.

25-летний колумбиец демонстрируют очень яркую игру в этом сезоне, забив 10 голов и отдав пять результативных передач в рамках Серии А. Однако "Сампдория" держится только на девятой позиции в своей лиге и не может рассчитывать на попадание в еврокубки.



Таким образом, чтобы поправить свои финансы грядущим летом, "Сампдория" может решиться на продажу Муриэля. Как признается сам Луис, спрос на него чрезвычайно высок.



"Мой персональная цель — побить собственный рекорд результативности в Серии А из 11 голов. Мне осталось отличиться только дважды, а свой лучший гол я забил против "Ромы".



"Что насчет моего будущего? Я счастлив в "Сампдории", потому что мы выиграли два дерби в рамках лиги впервые за 57 лет. Однако у меня есть несколько предложений: от "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" из Италии, а также из-за рубежа, из Испании и Англии", — сообщил Муриэль радиостанции Magica.



Добавим, что в Премьер-Лиге претендентом номер один на Муриэля пресса называет "Челси", чей тренер Антонио Конте по понятным причинам питает особую страсть к игрокам из Серии А.



