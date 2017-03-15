У Луиса Муриэля есть предложения из Англии

Луис Муриэль Нападающий "Сампдории" Луис Муриэль подтвердил, что у него имеются на руках предложения из Англии.

25-летний колумбиец демонстрируют очень яркую игру в этом сезоне, забив 10 голов и отдав пять результативных передач в рамках Серии А. Однако "Сампдория" держится только на девятой позиции в своей лиге и не может рассчитывать на попадание в еврокубки.

Таким образом, чтобы поправить свои финансы грядущим летом, "Сампдория" может решиться на продажу Муриэля. Как признается сам Луис, спрос на него чрезвычайно высок.

"Мой персональная цель — побить собственный рекорд результативности в Серии А из 11 голов. Мне осталось отличиться только дважды, а свой лучший гол я забил против "Ромы".

"Что насчет моего будущего? Я счастлив в "Сампдории", потому что мы выиграли два дерби в рамках лиги впервые за 57 лет. Однако у меня есть несколько предложений: от "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" из Италии, а также из-за рубежа, из Испании и Англии", — сообщил Муриэль радиостанции Magica.

Добавим, что в Премьер-Лиге претендентом номер один на Муриэля пресса называет "Челси", чей тренер Антонио Конте по понятным причинам питает особую страсть к игрокам из Серии А.


Метки видео, Муриэль, Сампдория, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 12:00

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  1. slash-lfc 15.03.2017 12:28 # slash-lfc
    Помню, как сватали его в ЛФК, когда он ещё бегал за Удине, сравнивали с Луиской. Таких как Луиска нет и не будет, в Ливерпульке точно.

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  2. guardian95 15.03.2017 12:23 # guardian95
    первонах

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