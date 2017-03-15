"Бавария" не продаст Киммиха в "Сити"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге предупредил, что его клуб не собирается продавать полузащитника Джошуа Киммиха, интерес к которому проявляет рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Именно под руководством Гвардиолы немецкий талант раскрылся в "Баварии", закрывая несколько позиций сразу. Универсальные качества Киммиха привели к слухам, что Пеп хочет воссоединиться с юношей в своем новом клубе.



Разговорам о возможном переходе Джошуа на "Этихад" способствует недостаток игровой практики в мюнхенском гранде. После назначения Карло Анчелотти 22-летний Киммих появляется на поле только со скамейки запасных.



На днях Джошуа признался, что его не устраивает сложившаяся ситуации, тем более что он может сыграть как в полузащите, так и в обороне. Тем не менее, у "Баварии" нет планов по расставанию с Киммихом.



"Мы строим на него большие планы и в буквальном смысле видим его в качестве преемника Филиппу Ламу. Со следующего сезона он будет получать больше игровой практики и чаще выходить на поле. Таков был изначальный план Карло Анчелотти", - сообщил Румменигге Bild.