"Мидлсбро" может уволить Каранку в случае поражения от "Юнайтед"

Воскресный матч против "Манчестер Юнайтед" на "Риверсайде" может предрешить судьбу главного тренера "Мидлсбро" Айтора Каранки.

К домашнем противостоянию со своим близким другом Жозе Моуриньо, чья команда несомненно будет озлоблена потерей очков против "Борнмута" и вылетом из Кубка Англии, Каранка подходит с катастрофической серией — ни одной победы в лиге с 17 декабря.



Кроме того, "Боро" имеет ужасающие показатели результативности — лишь 19 голов за весь сезон, меньше всех в дивизионе. Поэтому нет ничего странного в том, что в данный момент "речники" занимают предпоследнюю позицию в таблице.



На протяжении трех последних лет президент клуба Стив Гибсон всегда сохранял веру в Каранку, однако риск покинуть Премьер-Лигу может подтолкнуть "Мидлсбро" к смене тренера — соответствующее решение, утверждает Daily Mirror, будет принято во время международной паузы, следующей за матчем против "Юнайтед".



Добавим, что из шести последних команд Премьер-Лиги на данный момент только "Мидлсбро" и "Сандерленд" еще не успели сменить тренера в этом сезоне. Гибсона должен вдохновить тот факт, что некоторым аутсайдером удалось заметно преобразиться после увольнения своего рулевого.