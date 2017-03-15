"Мидлсбро" может уволить Каранку в случае поражения от "Юнайтед"

Айтор Каранка Воскресный матч против "Манчестер Юнайтед" на "Риверсайде" может предрешить судьбу главного тренера "Мидлсбро" Айтора Каранки.

К домашнем противостоянию со своим близким другом Жозе Моуриньо, чья команда несомненно будет озлоблена потерей очков против "Борнмута" и вылетом из Кубка Англии, Каранка подходит с катастрофической серией — ни одной победы в лиге с 17 декабря.

Кроме того, "Боро" имеет ужасающие показатели результативности — лишь 19 голов за весь сезон, меньше всех в дивизионе. Поэтому нет ничего странного в том, что в данный момент "речники" занимают предпоследнюю позицию в таблице.

На протяжении трех последних лет президент клуба Стив Гибсон всегда сохранял веру в Каранку, однако риск покинуть Премьер-Лигу может подтолкнуть "Мидлсбро" к смене тренера — соответствующее решение, утверждает Daily Mirror, будет принято во время международной паузы, следующей за матчем против "Юнайтед".

Добавим, что из шести последних команд Премьер-Лиги на данный момент только "Мидлсбро" и "Сандерленд" еще не успели сменить тренера в этом сезоне. Гибсона должен вдохновить тот факт, что некоторым аутсайдером удалось заметно преобразиться после увольнения своего рулевого.


Метки Каранка, Манчестер Юнайтед, Мидлсбро, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 15.03.2017 10:08 # fc-zenit
    Жозе сольёт матч старому другу, по доброте душевной.

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  2. purman30 15.03.2017 10:08 # purman30
    выдадут матч жизни и смерти против МЮ)) опять ничейка ждет скум)

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