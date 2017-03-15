"Челси" намерен вернуть Лукаку
"Челси" постарается вернуть нападающего Ромелу Лукаку, который накануне уведомил "Эвертон" о своем решении отказаться от нового контракта.
В декабре, а затем и в феврале агент Мино Райола обещал, что Лукаку непременно заключит новую сделку с "ирисками", которые были готовы повысить зарплату своего бомбардира до 140 тысяч фунтов в неделю.
Однако во вторник стало известно, что Ромелу отказался от нового соглашения и уведомил "Эвертон" о своих амбициях перебраться в клуб из Лиги Чемпионов. Предположительно, это случилось из-за нежелания "ирисок" включать в контракт Лукаку пункт об отступных в размере не более 70 млн. фунтов.
Решение 23-летнего бельгийца стало большим ударом по "Эвертону", ведь в этом сезоне Лукаку находится в великолепной форме, забив 25 голов за клуб и сборную с учетом всех соревнований.
Меж тем, от действующего контракта бельгийца остается всего два полных года, и это может подтолкнуть мерсисайдский клуб к тому, чтобы выслушать предложения насчет своей звезды грядущим летом.
По информации Daily Mirror, фаворитом в борьбе за Лукаку может стать его бывший клуб "Челси", который, по слухам, еще прошлым летом пытался вернуть Ромелу, предложив "ирискам" 57 миллионов фунтов и получив отказ.
Сам Лукаку чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж", и это обстоятельство как раз и делает "Челси" главным претендентом на Ромелу. Также в борьбе за игрока сборной Бельгии могут поучаствовать "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".
15.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
перейдёт в псж. скриньте
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Севилья эта та команда которая мочит Реал, Барсу и Атлетико?
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Подумал, что Дрогба. Совсем Конте контакт с почвой потерял - поплыл итальянец.
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Логан - говно
Конг - говно
Великая стена - говно
Обитель Зла - говно
из последнего зашел Джон Уик2
надеюсь Призрак в доспехах будет Топ
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Раскладывать даже особо нечего, зафейлятся пенсы с этим трансфером, если конечно он вообще состоится. Чёт не думаю, что это полено нужно Конте.
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Маур мало того что разгромил Конте в майндгеймс так ещё и тут поднасрал с Лукаку и Де Брейне. Первого так вообще за кучу денег обратно выкупать придётся.
Ну что за гений
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бл как же заепывают нынешние трейлеры к фильмам, почти весь сюжет спойлерят идиоты. Надо короче начать напрочь игнорить любые трейлеры и сразу смотреть кинчер
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Хех, тут я смотрю дроч на Лестер нехилый, ну ну, до матча с Баваркой да Барсой все горазды, такие же шаровики как и среал
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Спрашивается нахао тогда брали Батшуайи?
этот фейл похлеще днаря Депая за 25 мио
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у кого-то остались еще сомнения, что лестер>аснл, ливерка?
(ответить)
Вперед Манчестер Сити - Мы достопримечательность АПЛ ! ©
(ответить)
Челси доставляет. еще Де Брюйне с Матой верните
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https://cs541604.userapi.com/c635101/v635101586/13671/QTP-f8GbzAs.jpg
немного лирики в связи с последними событиями
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Haxyu это roвнo на главной, когда чемпики затащили?
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Да ладно вы чё, нормальный игрок. У нас Мозес весь сезон в основе бегает, а уж Лукаке нельзя
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Лукаку нах не нужен, бл9. Он не нап уровня Челси. Ну что за ху*ня? Проебал 2 шанса, не заиграет он в Челси. В мире есть Икарди, Дибала, но Челси Хочет вернуть Лукаку. Это пздц
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Лучше попытаться с интера черта зацепить, чем этого гориллу возвращать.
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С Лу можно хотя бы кроссами поиграть, если не получается позиционно. Коста бесполезен в воздухе, ему проще чьё-нибудь лицо помассировать пока мяч летит.
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Однозначно в Челси перейдет. В МЮ не пойдет, ибо там маур. У которого, если Не забиваешь пенальти уходишь в аренду или полноценным трансфером.
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Костян в тыщу раз круче этой обезьяны , из которой Дрогба пытался сделать человека , но судя потому что он в Эвертоне у вождя не получилось , пусть едет в ПСЖ , Ювентус , с Реалом перебор уже конечно (ложь,nuздeжь и провокация). Лукака он как Зума , только с другой половины поля , если этих двух неуклюжих гибонов поменять местами , разница не особо проявится , хотя нет Зума защищается nuзже
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