"Челси" намерен вернуть Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси" постарается вернуть нападающего Ромелу Лукаку, который накануне уведомил "Эвертон" о своем решении отказаться от нового контракта.

В декабре, а затем и в феврале агент Мино Райола обещал, что Лукаку непременно заключит новую сделку с "ирисками", которые были готовы повысить зарплату своего бомбардира до 140 тысяч фунтов в неделю.

Однако во вторник стало известно, что Ромелу отказался от нового соглашения и уведомил "Эвертон" о своих амбициях перебраться в клуб из Лиги Чемпионов. Предположительно, это случилось из-за нежелания "ирисок" включать в контракт Лукаку пункт об отступных в размере не более 70 млн. фунтов.

Решение 23-летнего бельгийца стало большим ударом по "Эвертону", ведь в этом сезоне Лукаку находится в великолепной форме, забив 25 голов за клуб и сборную с учетом всех соревнований.

Меж тем, от действующего контракта бельгийца остается всего два полных года, и это может подтолкнуть мерсисайдский клуб к тому, чтобы выслушать предложения насчет своей звезды грядущим летом.

По информации Daily Mirror, фаворитом в борьбе за Лукаку может стать его бывший клуб "Челси", который, по слухам, еще прошлым летом пытался вернуть Ромелу, предложив "ирискам" 57 миллионов фунтов и получив отказ.

Сам Лукаку чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж", и это обстоятельство как раз и делает "Челси" главным претендентом на Ромелу. Также в борьбе за игрока сборной Бельгии могут поучаствовать "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1819

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Последние комментарии:




  1. narcot 15.03.2017 10:16 # narcot
    перейдёт в псж. скриньте

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  2. shearer1 15.03.2017 10:13 # shearer1
    Севилья эта та команда которая мочит Реал, Барсу и Атлетико?

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  3. gharvirtikitl 15.03.2017 10:08 # gharvirtikitl
    Подумал, что Дрогба. Совсем Конте контакт с почвой потерял - поплыл итальянец.

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  4. selfish 15.03.2017 10:08 # selfish
    Логан - говно
    Конг - говно
    Великая стена - говно
    Обитель Зла - говно

    из последнего зашел Джон Уик2

    надеюсь Призрак в доспехах будет Топ

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  5. sausage 15.03.2017 10:08 # sausage
    Раскладывать даже особо нечего, зафейлятся пенсы с этим трансфером, если конечно он вообще состоится. Чёт не думаю, что это полено нужно Конте.

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  6. stepan-jam-boss 15.03.2017 10:04 # stepan-jam-boss
    Маур мало того что разгромил Конте в майндгеймс так ещё и тут поднасрал с Лукаку и Де Брейне. Первого так вообще за кучу денег обратно выкупать придётся.
    Ну что за гений

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  7. lookakoo 15.03.2017 10:02 # lookakoo
    бл как же заепывают нынешние трейлеры к фильмам, почти весь сюжет спойлерят идиоты. Надо короче начать напрочь игнорить любые трейлеры и сразу смотреть кинчер

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  8. reams 15.03.2017 09:59 # reams
    Хех, тут я смотрю дроч на Лестер нехилый, ну ну, до матча с Баваркой да Барсой все горазды, такие же шаровики как и среал

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  9. selfish 15.03.2017 09:56 # selfish
    Спрашивается нахао тогда брали Батшуайи?
    этот фейл похлеще днаря Депая за 25 мио

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  10. reddevil13 15.03.2017 09:51 # reddevil13
    у кого-то остались еще сомнения, что лестер>аснл, ливерка?

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  11. reddevil13 15.03.2017 09:49 # reddevil13
    Вперед Манчестер Сити - Мы достопримечательность АПЛ ! ©

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  12. lookakoo 15.03.2017 09:49 # lookakoo
    Челси доставляет. еще Де Брюйне с Матой верните

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  13. fupler 15.03.2017 09:39 # fupler
    https://cs541604.userapi.com/c635101/v635101586/13671/QTP-f8GbzAs.jpg

    немного лирики в связи с последними событиями

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  14. reddevil13 15.03.2017 09:38 # reddevil13
    Haxyu это roвнo на главной, когда чемпики затащили?

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  15. ganinilyha 15.03.2017 09:34 # ganinilyha
    Да ладно вы чё, нормальный игрок. У нас Мозес весь сезон в основе бегает, а уж Лукаке нельзя

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  16. amar 15.03.2017 09:33 # amar
    Лукаку нах не нужен, бл9. Он не нап уровня Челси. Ну что за ху*ня? Проебал 2 шанса, не заиграет он в Челси. В мире есть Икарди, Дибала, но Челси Хочет вернуть Лукаку. Это пздц

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  17. stefh 15.03.2017 09:32 # stefh
    Лучше попытаться с интера черта зацепить, чем этого гориллу возвращать.

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  18. john-coffey 15.03.2017 09:32 # john-coffey
    С Лу можно хотя бы кроссами поиграть, если не получается позиционно. Коста бесполезен в воздухе, ему проще чьё-нибудь лицо помассировать пока мяч летит.

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  19. john-coffey 15.03.2017 09:29 # john-coffey
    Однозначно в Челси перейдет. В МЮ не пойдет, ибо там маур. У которого, если Не забиваешь пенальти уходишь в аренду или полноценным трансфером.

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  20. bluebload 15.03.2017 09:29 # bluebload
    Костян в тыщу раз круче этой обезьяны , из которой Дрогба пытался сделать человека , но судя потому что он в Эвертоне у вождя не получилось , пусть едет в ПСЖ , Ювентус , с Реалом перебор уже конечно (ложь,nuздeжь и провокация). Лукака он как Зума , только с другой половины поля , если этих двух неуклюжих гибонов поменять местами , разница не особо проявится , хотя нет Зума защищается nuзже

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