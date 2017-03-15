"Челси" намерен вернуть Лукаку

"Челси" постарается вернуть нападающего Ромелу Лукаку, который накануне уведомил "Эвертон" о своем решении отказаться от нового контракта.

В декабре, а затем и в феврале агент Мино Райола обещал, что Лукаку непременно заключит новую сделку с "ирисками", которые были готовы повысить зарплату своего бомбардира до 140 тысяч фунтов в неделю.



Однако во вторник стало известно, что Ромелу отказался от нового соглашения и уведомил "Эвертон" о своих амбициях перебраться в клуб из Лиги Чемпионов. Предположительно, это случилось из-за нежелания "ирисок" включать в контракт Лукаку пункт об отступных в размере не более 70 млн. фунтов.



Решение 23-летнего бельгийца стало большим ударом по "Эвертону", ведь в этом сезоне Лукаку находится в великолепной форме, забив 25 голов за клуб и сборную с учетом всех соревнований.



Меж тем, от действующего контракта бельгийца остается всего два полных года, и это может подтолкнуть мерсисайдский клуб к тому, чтобы выслушать предложения насчет своей звезды грядущим летом.



По информации Daily Mirror, фаворитом в борьбе за Лукаку может стать его бывший клуб "Челси", который, по слухам, еще прошлым летом пытался вернуть Ромелу, предложив "ирискам" 57 миллионов фунтов и получив отказ.



Сам Лукаку чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж", и это обстоятельство как раз и делает "Челси" главным претендентом на Ромелу. Также в борьбе за игрока сборной Бельгии могут поучаствовать "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".