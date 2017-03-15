Гвардиола: "Лучший способ обороняться — забивать голы"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что его команда постарается сыграть в атакующий футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Монако".

Первый матч, состоявшийся на "Этихад", получился чрезвычайно непростым для "горожан" по своему сценарию, однако в концовке подопечным Гвардиолы удалось дожать соперника и одержать победу со счетом 5:3.



Несмотря на перевес в два гола, Гвардиола не собирается играть ответную встречу в оборонительном стиле — "Сити" собирается атаковать и забивать голы.



"Было бы огромной ошибкой думать о том, что мы сделали, и забывать о том, что мы должны сделать. Я хочу видеть, чтобы с первой минуты моя команда демонстрировала желание выиграть матч. Мы должны забить голы".



"У "Монако" великолепная команда. Я приглашаю зрителей сюда, потому что завтра они увидят хороший матч".



"Лучший способ обороняться — это забивать голы. Когда одна команда забивает много голов, а ты думаешь лишь об обороне, то это верная смерть для тебя".



"Наш замысел состоит в том, чтобы стараться атаковать. Мы забили им пять голов, хотя "Монако" — не тот соперник, которому легко забивать", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.