Шоу считает, что Моуриньо затаил на него обиду
Представители левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу подозревают, что главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо затаил на обиду на их клиента.
Напомним, что Шоу перебрался на "Олд Траффорд" летом 2014 года из "Саутгемптона". Предварительно Люк отверг выгодное предложение "Челси", которым в ту пору управлял именно Моуриньо.
После назначения на тренерский мостик МЮ португалец почти не доверяет 21-летнему англичанину, оставляя того на скамейке запасных. При прочих равных Жозе предпочитает использовать на левом фланге обороны Маттео Дармиана или Дейли Блинда.
Более того, на старте сезона Моуриньо подверг Шоу публичной критике, а совсем недавно намекнул, что его не устраивает работа защитника на тренировках. Представители Люка уверены: дело в сорванном переходе их клиента на "Стэмфорд Бридж".
Как стало известно The Times, Жозе по-прежнему в обиде на талантливого игрока, особенно за манеру, в которой Люк отверг его предложение. Даже представители МЮ в кулуарах удивлялись, насколько гладко прошли переговоры о приобретении Шоу, несмотря на имевшийся у игрока вариант с "Челси".
15.03.2017 07:00
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Последние комментарии:
обоссанка злопамятная
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вполне логичная реакция Жозе, пусть теперь доказывает что достоин играть в старте. Тем более на позиции есть нормальная конкуренция.
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норм дауна взяли за 35 лямов
все еще устал после чм
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Да продайте вы его в ливерпуль уже. Пусть наконец поймут что такое хороший левый защитник.
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Моу на весь мир затаил обиду..
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