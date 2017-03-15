Шоу считает, что Моуриньо затаил на него обиду

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Представители левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу подозревают, что главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо затаил на обиду на их клиента.

Напомним, что Шоу перебрался на "Олд Траффорд" летом 2014 года из "Саутгемптона". Предварительно Люк отверг выгодное предложение "Челси", которым в ту пору управлял именно Моуриньо.

После назначения на тренерский мостик МЮ португалец почти не доверяет 21-летнему англичанину, оставляя того на скамейке запасных. При прочих равных Жозе предпочитает использовать на левом фланге обороны Маттео Дармиана или Дейли Блинда.

Более того, на старте сезона Моуриньо подверг Шоу публичной критике, а совсем недавно намекнул, что его не устраивает работа защитника на тренировках. Представители Люка уверены: дело в сорванном переходе их клиента на "Стэмфорд Бридж".

Как стало известно The Times, Жозе по-прежнему в обиде на талантливого игрока, особенно за манеру, в которой Люк отверг его предложение. Даже представители МЮ в кулуарах удивлялись, насколько гладко прошли переговоры о приобретении Шоу, несмотря на имевшийся у игрока вариант с "Челси".



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. palach221078 15.03.2017 07:41 # palach221078
    обоссанка злопамятная

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  2. justlfcfan 15.03.2017 07:33 # justlfcfan
    вполне логичная реакция Жозе, пусть теперь доказывает что достоин играть в старте. Тем более на позиции есть нормальная конкуренция.

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  3. melwood-lfc 15.03.2017 07:31 # melwood-lfc
    норм дауна взяли за 35 лямов
    все еще устал после чм

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  4. stepan-jam-boss 15.03.2017 07:29 # stepan-jam-boss
    Да продайте вы его в ливерпуль уже. Пусть наконец поймут что такое хороший левый защитник.

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  5. asnural 15.03.2017 07:18 # asnural
    Моу на весь мир затаил обиду..

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