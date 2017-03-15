Морган: "Лестер" снова добился невозможного"
Капитан "Лестера" Уэс Морган заявил, что его команда "снова добилась невозможного", выйдя в четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов.
Во вторник вечером "лисам" удалось преодолеть дефицит в один гол после первой встречи с "Севильей" и, одержав победу 2:0, оформить выход в следующий раунд плей-офф европейского турнира.
Тем самым, клуб с "Кинг Пауэр", год назад невероятным образом выигравший Премьер-Лигу, вновь доказал, что невозможное возможно, как считает Морган.
"Я не уверен, случится ли когда-либо подобное снова, но мы сделали это. Мы доказали, что многие люди ошибались, и снова добились невозможного".
Не имеет значения, кто попадется нам дальше. Это был великолепный вечер для "Лестера". Мы по-прежнему должны сохранять концентрацию в лиге, но сейчас мы можем насладиться текущим моментом", — сообщил Морган BT Sport.
15.03.2017 06:00
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