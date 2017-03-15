Морган: "Лестер" снова добился невозможного"

Капитан "Лестера" Уэс Морган заявил, что его команда "снова добилась невозможного", выйдя в четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "лисам" удалось преодолеть дефицит в один гол после первой встречи с "Севильей" и, одержав победу 2:0, оформить выход в следующий раунд плей-офф европейского турнира.



Тем самым, клуб с "Кинг Пауэр", год назад невероятным образом выигравший Премьер-Лигу, вновь доказал, что невозможное возможно, как считает Морган.



"Я не уверен, случится ли когда-либо подобное снова, но мы сделали это. Мы доказали, что многие люди ошибались, и снова добились невозможного".



Не имеет значения, кто попадется нам дальше. Это был великолепный вечер для "Лестера". Мы по-прежнему должны сохранять концентрацию в лиге, но сейчас мы можем насладиться текущим моментом", — сообщил Морган BT Sport.