Морган: "Лестер" снова добился невозможного"

Лестер Капитан "Лестера" Уэс Морган заявил, что его команда "снова добилась невозможного", выйдя в четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "лисам" удалось преодолеть дефицит в один гол после первой встречи с "Севильей" и, одержав победу 2:0, оформить выход в следующий раунд плей-офф европейского турнира.

Тем самым, клуб с "Кинг Пауэр", год назад невероятным образом выигравший Премьер-Лигу, вновь доказал, что невозможное возможно, как считает Морган.

"Я не уверен, случится ли когда-либо подобное снова, но мы сделали это. Мы доказали, что многие люди ошибались, и снова добились невозможного".

Не имеет значения, кто попадется нам дальше. Это был великолепный вечер для "Лестера". Мы по-прежнему должны сохранять концентрацию в лиге, но сейчас мы можем насладиться текущим моментом", — сообщил Морган BT Sport.


Метки Лестер, Лига Чемпионов, Морган, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 06:00

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  1. armenicus 15.03.2017 07:51 # armenicus
    Напоминает "Лидс" О'Лири

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  2. palach221078 15.03.2017 07:41 # palach221078
    Ещё и полуфинал возможен)

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  3. glorfindel 15.03.2017 06:56 # glorfindel
    Было бы классно, если они вышли в полуфинал

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