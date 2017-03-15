"Лестер" победил "Севилью" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Уэс Морган "Лестер" продолжает творить историю, отпраздновав победу в захватывающем матче против "Севильи" (2:0) и оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Теперь уже главный тренер "лис" Крейг Шекспир не стал мудрить и на третий матч кряду выпустил один и тот же стартовый состав.

Уже на четвертой минуте Каспер Шмейхель был вынужден спасать хозяев "Кинг Пауэр", когда Самир Насри из пределов штрафной площади пытался поразить ближний угол ворот.

Удар Насри долгое время оставался единственным точным — "Лестер" владел небольшим преимуществом, однако реальных моментов никто не создавал. Так было до 27-й минуты, когда Рияд Махрез выполнил подачу со штрафного, а мяч добрался до дальней штанги, где Уэс Морган коленом поразил ворота — 1:0.

Пропустив, "Севилья" перешла к активным атакующим действиям. "Лисы" все сильнее жались к своим воротам, но в то же время периодически получали возможности для быстрых контрвыпадов. Впрочем, по-настоящему опасные моменты отсутствовали.

С началом второго тайма гости принялись давить пуще прежнего, а Серхио Эскудеро даже отметился ударом с дистанции в крестовину — Шмейхель уже был бессилен в этой ситуации.

Однако "Севилья" чересчур увлеклась атаками и на 54-й минуте за это поплатилась. Марк Олбрайтон без помех подкараулил отскок на линии штрафной площади, обработал мяч и спокойно пробил низом в ближний угол ворот — 2:0.

Гостям по-прежнему требовалось забивать минимум один, однако на сей раз "Лестер" ушел всей командой в оборону и совершенно не давал сопернику свободного пространства. А на 74-й минуте Насри поддался на провокацию Варди, попытавшись забодать Джейми. Наказанием для Самира стала вторая желтая карточка.

Впрочем, "Севилья" не потеряла надежду, даже играя вдесятером. На 78-й минуте Витоло был сбит в штрафной Шмейхелем, заставив рефери назначить пенальти. К точке подошел Стивен Нзонзи, однако Каспер исправился, отразив его удар.

На сей раз гости уже не выстояли — осечка Нзонзи надломила их. На 83-й минуте даже тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли схлопотал удаление из технической зоны.

В концовке матча, скорее, "Лестер" мог забить третий гол, чем "Севилья" перевести игру в экстра-таймы, но счет уже не изменился.

Расставшись с Клаудио Раньери, "Лестер" продолжает демонстрировать выдающийся футбол, и эта победа стала уже третьей кряду при Крейге Шекспире. Таким образом, "лисы", дебютант турнира, продолжают свою сказку и теперь с нетерпением ожидают жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Лестер" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2

Голы: Морган 27, Олбрайтон 54.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Махрез (Амарти 90), Окадзаки (Слимани 64), Варди.

"Севилья": Рико, Меркадо (Мариано 45), Пареха, Рами, Сарабия (Йоветич 45), Иборра, Нзонзи, Эскудеро, Витоло, Насри, Бен-Йеддер (Корреа 68).

Предупреждения: Шмейхель, Варди, Ндиди, Махрез — Насри, Витоло

Удаление: Насри 74.


Метки Лестер, Лига Чемпионов, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2017 00:35

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 15.03.2017 01:37 # gidro-met
    Кто не за Лестер. тот лёша

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  2. selta 15.03.2017 01:32 # selta
    На спорте одни ля лига дрочеры , и сериалщики, бомбит весь сайт от Лестера и апл в целом

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  3. red-devil-4ever 15.03.2017 01:10 # red-devil-4ever
    Затащили парни, история продолжает твориться

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  4. chebrec 15.03.2017 01:08 # chebrec
    Лестер не Ноттингем Форест, сейчас не 79-80 года, по щщам получат в четвертьфинале от гранда и вылетит.

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  5. mr-s1n1st3r 15.03.2017 01:07 # mr-s1n1st3r
    всем покпа)

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  6. calvin-harris 15.03.2017 01:07 # calvin-harris
    Чёт Матч после финальго свисточка ассоциировался с частухой Сектора
    про маньку, саньку и рояль.
    Чудно, в общем.

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  7. top4ik 15.03.2017 00:55 # top4ik
    всем пока)

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  8. watch-the-throne 15.03.2017 00:53 # watch-the-throne
    Самое смешное, что снова обоссаным оказался Арсенал. Полагаю их будут обоссывать еще несколько дней пока манчестеры не соснут)

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  9. kumis-ispaketov 15.03.2017 00:53 # kumis-ispaketov
    А климаксные пeдoвки вроде аснала и ттх продолжают из года в год только позорить Англию в еврокубках)

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  10. jesus33 15.03.2017 00:52 # jesus33
    Воспитанник Сити Шмейхель столько сейвов сделал за матч, что Куртуа за сезон не делает.

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  11. largo-winch 15.03.2017 00:48 # largo-winch
    Не прошло и 10 минут, а обоссаные гегешнеки выползли из под щели и теперь кукарекают о том, что Лестер не пройдет дальше. Ну что за терпилы такие, понятно что Арсеноль дальше 1/8 лч не выбирался, и в них горит зависть.

    Хуесосы эдакие

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  12. mousta 15.03.2017 00:44 # mousta
    Похоже на историю Челси и Роберто.
    Но вряд ли...хотя посмотрим

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  13. ian 15.03.2017 00:44 # ian
    Лестер и два Манчестерских клуба тащат Англию в еврокубках.
    Лондон и Ливерпуль в спячку ушли.

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  14. kos9k 15.03.2017 00:43 # kos9k
    Шмейхель затащил Лестер в 1/4, если бы не он-все бы решилось в 1-м матче

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  15. reeker 15.03.2017 00:42 # reeker
    То самое чувство,когда Лестер сделал то,что Арсенал не может сделать 7 лет.

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  16. budun 15.03.2017 00:42 # budun
    по совокупности лестеру повезло пройти.
    Ну а так молодцы.

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  17. al-faarabi 15.03.2017 00:42 # al-faarabi
    ювентус, барса, бавария, бд, атлетико, реал.

    чет вообще не изи, 1/4 потолок

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  18. wengerrrro 15.03.2017 00:41 # wengerrrro
    жаль в 1/4 не будет ни одной команды уровня Лестера, чтобы был шансик

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  19. mousta 15.03.2017 00:41 # mousta
    И где те дауны, кукарекающие о среднем уровне апл и лч лиги, и мол у ла лиги сильнее...
    Аутсайдер апл отымел 3 команду ла лиги.
    В Испании есть 2 команды, остальное говнецо, и атмд, имеющие свой прагматичный стиль.

    Вы можете представить условный бетис в 1\4 финала лч??


    Зы за 1 сезон в лч Лестер добился больше, чем Арс за 8 лет. Что сказать....

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  20. largo-winch 15.03.2017 00:41 # largo-winch
    Морган Отцуха!!! Всех фанатов Лестера с децва, то есть меня, С ПОБЕДОЙ!!!
    Арсеналь обоссан по дефолту, но Варди сделал это К Р А С И В О

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