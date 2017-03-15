"Лестер" победил "Севилью" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

"Лестер" продолжает творить историю, отпраздновав победу в захватывающем матче против "Севильи" (2:0) и оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Теперь уже главный тренер "лис" Крейг Шекспир не стал мудрить и на третий матч кряду выпустил один и тот же стартовый состав.



Уже на четвертой минуте Каспер Шмейхель был вынужден спасать хозяев "Кинг Пауэр", когда Самир Насри из пределов штрафной площади пытался поразить ближний угол ворот.



Удар Насри долгое время оставался единственным точным — "Лестер" владел небольшим преимуществом, однако реальных моментов никто не создавал. Так было до 27-й минуты, когда Рияд Махрез выполнил подачу со штрафного, а мяч добрался до дальней штанги, где Уэс Морган коленом поразил ворота — 1:0.



Пропустив, "Севилья" перешла к активным атакующим действиям. "Лисы" все сильнее жались к своим воротам, но в то же время периодически получали возможности для быстрых контрвыпадов. Впрочем, по-настоящему опасные моменты отсутствовали.



С началом второго тайма гости принялись давить пуще прежнего, а Серхио Эскудеро даже отметился ударом с дистанции в крестовину — Шмейхель уже был бессилен в этой ситуации.



Однако "Севилья" чересчур увлеклась атаками и на 54-й минуте за это поплатилась. Марк Олбрайтон без помех подкараулил отскок на линии штрафной площади, обработал мяч и спокойно пробил низом в ближний угол ворот — 2:0.



Гостям по-прежнему требовалось забивать минимум один, однако на сей раз "Лестер" ушел всей командой в оборону и совершенно не давал сопернику свободного пространства. А на 74-й минуте Насри поддался на провокацию Варди, попытавшись забодать Джейми. Наказанием для Самира стала вторая желтая карточка.



Впрочем, "Севилья" не потеряла надежду, даже играя вдесятером. На 78-й минуте Витоло был сбит в штрафной Шмейхелем, заставив рефери назначить пенальти. К точке подошел Стивен Нзонзи, однако Каспер исправился, отразив его удар.



На сей раз гости уже не выстояли — осечка Нзонзи надломила их. На 83-й минуте даже тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли схлопотал удаление из технической зоны.



В концовке матча, скорее, "Лестер" мог забить третий гол, чем "Севилья" перевести игру в экстра-таймы, но счет уже не изменился.



Расставшись с Клаудио Раньери, "Лестер" продолжает демонстрировать выдающийся футбол, и эта победа стала уже третьей кряду при Крейге Шекспире. Таким образом, "лисы", дебютант турнира, продолжают свою сказку и теперь с нетерпением ожидают жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Лестер" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2



Голы: Морган 27, Олбрайтон 54.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Махрез (Амарти 90), Окадзаки (Слимани 64), Варди.



"Севилья": Рико, Меркадо (Мариано 45), Пареха, Рами, Сарабия (Йоветич 45), Иборра, Нзонзи, Эскудеро, Витоло, Насри, Бен-Йеддер (Корреа 68).



Предупреждения: Шмейхель, Варди, Ндиди, Махрез — Насри, Витоло



Удаление: Насри 74.