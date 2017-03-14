Харри Кейн избежал серьезной травмы

"Тоттенхэм" официально объявил, что первоначальные опасения насчет травмы нападающего Харри Кейна не подтвердились, однако о сроках восстановления игрока говорить пока преждевременно.

Напомним, в минувший уикенд "шпоры" разгромили "Миллуолл" (6:0) и вышли в полуфинал Кубка Англии. Однако еще в самом начале этого матча Кейн покинул поле "Уайт Харт Лэйн" с повреждением правой лодыжки.



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино тогда сразу же сказал, что эта травма очень напоминает ту, которую Кейн перенес ранее в нынешнем сезоне, пропустив 10 матчей в течение семи недель.



Однако опасения насчет того, что Харри вновь может провести в лазарете почти два месяца, не подтвердились. Как утверждает Daily Mirror, в "Тоттенхэме" надеются поставить своего бомбардира на ноги за четыре-шесть недель.



"Мы можем подтвердить, что Харри Кейн получил травму связок правой лодыжки во время воскресной победы над "Миллуоллом" в Кубке Англии. Эта травма похожа на ту, что нападающий получил против "Сандерленда" в сентябре прошлого года, хотя и не является столь же серьезной. Харри останется под наблюдением нашего медицинского штаба в процессе своей реабилитации в нашем тренировочном центре", — гласит заявление "шпор".