"Барселона" начала переговоры о возвращении Беллерина
"Арсенал" и "Барселона" начали переговоры относительно трансфера правого защитника Эктора Беллерина.
Как известно Беллерин является воспитанником клуба с "Ноу Камп", который он покинул еще в 2011 году, 16-летним юниором. Выступая за "канониров", Эктор добился огромного прогресса и заработал репутацию одного из лучших игроков Европы на своей позиции.
По информации каталонского издания Sport, есть все шансы, что 21-летний испанец вернется в "Барселону" грядущим летом. Называется даже предполагаемая стоимость Беллерина — 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).
Сообщается, что возвращение Эктора является приоритетом для "Барсы" на грядущее лето. Представители испанского гранда уже провели свою встречу с руководством "Арсенала". Что думает об этом сам Беллерин, не уточняется.
14.03.2017 22:00
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Дочерний (?) фарм-клуб.
Недавно прочел фразу Тони Каскарино, процитирую:
"Из 'Тоттенхэма' никто не хочет уходить, в 'Арсенале' никто не хочет оставаться".
Кроме Уолкотта и Уилшира, конечно... За счет до слез какжебольнонанихсмотреть терпливой фан-базы и отсутствия лучших вариантов.
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куй им на воротник. он только контракт новый подписал. лет через 5-6 пускай приходят
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Не уйдет
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Раньше из Арсенала значимые игроки уходили по одному в год, ну один раз вдвоём. А сейчас походу разбежится весь муравейник разом.
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Похож на внебрачного сына симэна
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Фабрегас, санья насри рвп клиши коул, и т.д
Изи сделка для барки
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Первая крыса побежала с тонущего корабля.
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