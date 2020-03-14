"Барселона" начала переговоры о возвращении Беллерина

Эктор Беллерин "Арсенал" и "Барселона" начали переговоры относительно трансфера правого защитника Эктора Беллерина.

Как известно Беллерин является воспитанником клуба с "Ноу Камп", который он покинул еще в 2011 году, 16-летним юниором. Выступая за "канониров", Эктор добился огромного прогресса и заработал репутацию одного из лучших игроков Европы на своей позиции.

По информации каталонского издания Sport, есть все шансы, что 21-летний испанец вернется в "Барселону" грядущим летом. Называется даже предполагаемая стоимость Беллерина — 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).

Сообщается, что возвращение Эктора является приоритетом для "Барсы" на грядущее лето. Представители испанского гранда уже провели свою встречу с руководством "Арсенала". Что думает об этом сам Беллерин, не уточняется.


Метки Арсенал, Барселона, Беллерин, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 22:00

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  1. sisyazavr 14.03.2017 23:29 # sisyazavr
    Дочерний (?) фарм-клуб.

    Недавно прочел фразу Тони Каскарино, процитирую:

    "Из 'Тоттенхэма' никто не хочет уходить, в 'Арсенале' никто не хочет оставаться".

    Кроме Уолкотта и Уилшира, конечно... За счет до слез какжебольнонанихсмотреть терпливой фан-базы и отсутствия лучших вариантов.

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  2. ugunner4 14.03.2017 23:07 # ugunner4
    куй им на воротник. он только контракт новый подписал. лет через 5-6 пускай приходят

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  3. aliluya-nn 14.03.2017 23:06 # aliluya-nn
    Не уйдет

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  4. sausage 14.03.2017 22:23 # sausage
    Раньше из Арсенала значимые игроки уходили по одному в год, ну один раз вдвоём. А сейчас походу разбежится весь муравейник разом.

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  5. selta 14.03.2017 22:17 # selta
    Похож на внебрачного сына симэна

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  6. selta 14.03.2017 22:16 # selta
    Фабрегас, санья насри рвп клиши коул, и т.д
    Изи сделка для барки

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  7. reeker 14.03.2017 22:01 # reeker
    Первая крыса побежала с тонущего корабля.

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