"Барселона" начала переговоры о возвращении Беллерина

"Арсенал" и "Барселона" начали переговоры относительно трансфера правого защитника Эктора Беллерина.

Как известно Беллерин является воспитанником клуба с "Ноу Камп", который он покинул еще в 2011 году, 16-летним юниором. Выступая за "канониров", Эктор добился огромного прогресса и заработал репутацию одного из лучших игроков Европы на своей позиции.



По информации каталонского издания Sport, есть все шансы, что 21-летний испанец вернется в "Барселону" грядущим летом. Называется даже предполагаемая стоимость Беллерина — 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).



Сообщается, что возвращение Эктора является приоритетом для "Барсы" на грядущее лето. Представители испанского гранда уже провели свою встречу с руководством "Арсенала". Что думает об этом сам Беллерин, не уточняется.