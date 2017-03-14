Лукаку отказался от нового контракта с "Эвертоном"

Нападающий Ромелу Лукаку сообщил "Эвертону", что не будет подписывать новый контракт и хочет уже в следующем сезоне выступать за клуб из Лиги Чемпионов.

На протяжении нескольких последних месяцев "ириски" вели переговоры с Лукаку о новом контракте. Мерсисайдский клуб собирался сделать Лукаку самым высокооплачиваемым игроком в своей истории с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю.



В феврале агент бельгийского бомбардира Мино Райола обнадежил болельщиков "Эвертона" заявив, что его клиент заключит новую сделку с вероятностью в "99.99999999 процентов". "Ириски" надеялись подтвердить это в ближайшие дни.



Однако теперь стало известно, что Ромелу не будет продлевать свой истекающий через два года контракт. По информации The Telegraph, о соответствующем решении представители 23-летнего игрока сборной Бельгии уведомили мерсисайдцев во время встречи сегодня.



Теперь Лукаку предпочитает дождаться, на какой позиции этот сезон Премьер-Лиги завершит "Эвертон". Также Ромелу хочет узнать, заинтересуется ли его персоной кто-либо из выступающих в Лиге Чемпионов клубов.



Добавим, что в данный момент Лукаку вместе с Харри Кейном возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги (по 19 голов). Высочайшая результативность Ромелу позволяет "ирискам" находиться на седьмой позиции, в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов.