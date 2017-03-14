FA обвинила "Юнайтед" в потере контроля над игроками

Манчестер Юнайтед FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" в потере контроля над своими игроками во время четвертьфинального матча Кубка Англии против "Челси" в понедельник вечером.

Напомним, судьбу матча на "Стэмфорд Бридж" решил единственный гол полузащитника "синих" Нголо Канте в начале второго тайма. Эта игра была отмечена целым рядом стычек — и не только игроков, но и тренеров Антонио Конте с Жозе Моуриньо.

Внимание же Ассоциации привлек эпизод на 35-й минуте, когда Андер Эррера грубо сыграл против Эдена Азара и получил от рефери Майкла Оливеру желтую карточку, которая стала для него второй.

Протестуя против решения Оливера удалить их партнера по команде, игроки "Юнайтед" обступили рефери и принялись выяснять отношения. Теперь клубу с "Олд Траффорд" придется ответить на выдвинутые обвинения — в срок до вечера пятницы.

В то же время, добавляет The Guardian, защитник "красных дьяволов" Маркос Рохо избежал каких-либо санкций за грубый фол против Азара, оставшийся без внимания со стороны Оливера.


Метки FA, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Оливер, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 20:35

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  1. reeker 14.03.2017 21:35 # reeker
    Бля,на манков ссут все кому не лень.Так их,ублюдков.

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  2. januzaj00 14.03.2017 20:54 # januzaj00
    Заговор против единственного англ клуба, который достойно выступает на международной арене

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  3. knvlay 14.03.2017 20:54 # knvlay
    Норм, рохоса таки не забанили)

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  4. sharan 14.03.2017 20:45 # sharan
    Ну дак еще и маура надо забанить за то, что пнул мячом в конте и тем самым спровоцировал ту самую стычку тренеров

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  5. slash-lfc 14.03.2017 20:39 # slash-lfc
    Сколько уже можно ссать на муму.

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