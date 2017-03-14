FA обвинила "Юнайтед" в потере контроля над игроками

FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" в потере контроля над своими игроками во время четвертьфинального матча Кубка Англии против "Челси" в понедельник вечером.

Напомним, судьбу матча на "Стэмфорд Бридж" решил единственный гол полузащитника "синих" Нголо Канте в начале второго тайма. Эта игра была отмечена целым рядом стычек — и не только игроков, но и тренеров Антонио Конте с Жозе Моуриньо.



Внимание же Ассоциации привлек эпизод на 35-й минуте, когда Андер Эррера грубо сыграл против Эдена Азара и получил от рефери Майкла Оливеру желтую карточку, которая стала для него второй.



Протестуя против решения Оливера удалить их партнера по команде, игроки "Юнайтед" обступили рефери и принялись выяснять отношения. Теперь клубу с "Олд Траффорд" придется ответить на выдвинутые обвинения — в срок до вечера пятницы.



В то же время, добавляет The Guardian, защитник "красных дьяволов" Маркос Рохо избежал каких-либо санкций за грубый фол против Азара, оставшийся без внимания со стороны Оливера.