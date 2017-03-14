"Вест Хэм" попытается купить Лукаса Переса летом

"Вест Хэм" сделал запрос относительно приобретения нападающего "Арсенала" Лукаса Переса грядущим летом.

В данный момент Перес является номинально последним выбором главного тренера "канониров" Арсена Венгера на позиции нападающего. 28-летний испанец практически перестал выходить на поле после выздоровления Данни Уэлбека.



Сложившаяся ситуация не может устраивать Лукаса, который лишь прошлым летом перебрался на "Эмирейтс" из "Депортиво". В феврале агент игрока заявил, что его клиент любой ценой хочет покинуть "Арсенал", правда, затем сам Перес смягчил слова своего представителя.



Как стало известно The Times, возможность регулярно играть на уровне Премьер-Лиги Пересу готов предложить другой лондонский клуб "Вест Хэм", который по-прежнему испытывает большие проблемы впереди из-за склонности к травмам имеющихся нападающих.



Однако приобретение Лукаса будет стоит недешево. Если бы "Арсенал" интересовали деньги, то Перес мог бы уйти еще в январе, когда некий клуб из Китая предложил "канонирам" 26 миллионов фунтов за испанца.