"Борнмут" попытается вернуть Аке летом

Натан Аке После завершения сезона "Борнмут" возобновит попытки вернуть защитника "Челси" Натана Аке.

Напомним, прошлым летом главный тренер "синих" Антонио Конте отправил Аке в годичную аренду к "вишенкам". Но Натан так хорошо себя проявил в первой половине сезона, что уже в январе был досрочно возвращен на "Стэмфорд Бридж".

Тогда же, в заключительный день зимнего трансферного окна, "Борнмут" попытался выкупить 22-летнего голландца, однако от предложения в 18 миллионов фунтов лидеры Премьер-Лиги отказались.

Впрочем, после возвращения в "Челси" Аке до сих пор не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, и это обстоятельство может подтолкнуть талантливого игрока к смене клуба грядущим летом.

По информации Daily Mail, "Борнмут" по-прежнему заинтересован в Аке — будь то аренда или постоянный трансфер. Сперва "вишенкам" необходимо решить задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, после чего они будут готовы вступить в переговоры с "Челси" насчет возвращения Натана.


Метки Аке, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 19:00

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  1. chelsea-69 14.03.2017 19:10 # chelsea-69
    Здесь на всё воля Императора

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  2. jesus33 14.03.2017 19:03 # jesus33
    В этом весь chelsea.
    Купить игрока и испортить ему карьеру, даже не давая шанса показать себя.

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