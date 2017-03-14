"Борнмут" попытается вернуть Аке летом

После завершения сезона "Борнмут" возобновит попытки вернуть защитника "Челси" Натана Аке.

Напомним, прошлым летом главный тренер "синих" Антонио Конте отправил Аке в годичную аренду к "вишенкам". Но Натан так хорошо себя проявил в первой половине сезона, что уже в январе был досрочно возвращен на "Стэмфорд Бридж".



Тогда же, в заключительный день зимнего трансферного окна, "Борнмут" попытался выкупить 22-летнего голландца, однако от предложения в 18 миллионов фунтов лидеры Премьер-Лиги отказались.



Впрочем, после возвращения в "Челси" Аке до сих пор не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, и это обстоятельство может подтолкнуть талантливого игрока к смене клуба грядущим летом.



По информации Daily Mail, "Борнмут" по-прежнему заинтересован в Аке — будь то аренда или постоянный трансфер. Сперва "вишенкам" необходимо решить задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, после чего они будут готовы вступить в переговоры с "Челси" насчет возвращения Натана.