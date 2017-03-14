FA подтвердила два матча дисквалификации для Эрреры

Андер Эррера FA официально подтвердила, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера будет дисквалифицирован на два матча за свое удаление во вчерашнем поединке Кубка Англии против "Челси".

Напомним, Эррера покинул поле "Стэмфорд Бридж" еще в первом тайме, получив две желтых карточки за фолы на вингере "синих" Эдене Азаре. По словам главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, это решение рефери Майкла Оливера сломало игру его команды.

Однако это уже второе удаление для 27-летнего испанца в текущем сезоне — также Андер был изгнан с поля в безголевом матче Премьер-Лиги против "Бернли" в октябре.

И вот сейчас Ассоциация официально подтвердила, что к стандартной дисквалификации в один матч Эррера получил еще одну игру пропуска и, таким образом, не поможет "Юнайтед" против "Мидлсбро" и "Вест Бромвича".

В этих же матчах "Юнайтед" будет лишен нападающего Златана Ибрагимовича. Правда, их дисквалификации распространяются лишь на внутренние соревнования и не помешают им сыграть против "Ростова" в четверг вечером.


Метки дисквалификации FA, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Челси, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 18:35

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  1. fc-zenit 14.03.2017 19:27 # fc-zenit
    Кек, скумо6ляди останутся на своем законном, шестом, месте.

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  2. goya 14.03.2017 19:23 # goya
    Еще гниду Рохо удалят на 5 матчей, вот тогда по делу будет

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  3. chelsea-69 14.03.2017 19:07 # chelsea-69
    Просто топ.
    Даже по удалениям > Канте

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  4. mr-terry 14.03.2017 19:07 # mr-terry
    кееек
    ещё рохоса на 4 матча,чтоб в сумме 6 было
    будут знать как фолить на королях

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  5. rav-07 14.03.2017 18:59 # rav-07
    Норм Эррера поссал на азара. Тот в лучших традициях бускетса валялся и корчился от боли и унижения. Но контекс во главе с абрашкой сделали перед матчем охуительный отсос оливеру, в результате чего пенсов как обычно за уши судьи затащили в следующий раунд. Ну да пох, МЮ слил мусорный кубок, минус одна проблема.

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  6. fanat-superglora 14.03.2017 18:56 # fanat-superglora
    При просмотре вчерашнего матча увидел какой Конте клоун, реагирует на всё как физрук какой нибудь Сызранской школы.

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  7. reeker 14.03.2017 18:36 # reeker
    В следующий раз на шесть игр дисквалифицируйте сучку великого Канте.

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