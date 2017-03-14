FA подтвердила два матча дисквалификации для Эрреры
FA официально подтвердила, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера будет дисквалифицирован на два матча за свое удаление во вчерашнем поединке Кубка Англии против "Челси".
Напомним, Эррера покинул поле "Стэмфорд Бридж" еще в первом тайме, получив две желтых карточки за фолы на вингере "синих" Эдене Азаре. По словам главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, это решение рефери Майкла Оливера сломало игру его команды.
Однако это уже второе удаление для 27-летнего испанца в текущем сезоне — также Андер был изгнан с поля в безголевом матче Премьер-Лиги против "Бернли" в октябре.
И вот сейчас Ассоциация официально подтвердила, что к стандартной дисквалификации в один матч Эррера получил еще одну игру пропуска и, таким образом, не поможет "Юнайтед" против "Мидлсбро" и "Вест Бромвича".
В этих же матчах "Юнайтед" будет лишен нападающего Златана Ибрагимовича. Правда, их дисквалификации распространяются лишь на внутренние соревнования и не помешают им сыграть против "Ростова" в четверг вечером.
14.03.2017 18:35
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Кек, скумо6ляди останутся на своем законном, шестом, месте.
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Еще гниду Рохо удалят на 5 матчей, вот тогда по делу будет
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Просто топ.
Даже по удалениям > Канте
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кееек
ещё рохоса на 4 матча,чтоб в сумме 6 было
будут знать как фолить на королях
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Норм Эррера поссал на азара. Тот в лучших традициях бускетса валялся и корчился от боли и унижения. Но контекс во главе с абрашкой сделали перед матчем охуительный отсос оливеру, в результате чего пенсов как обычно за уши судьи затащили в следующий раунд. Ну да пох, МЮ слил мусорный кубок, минус одна проблема.
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При просмотре вчерашнего матча увидел какой Конте клоун, реагирует на всё как физрук какой нибудь Сызранской школы.
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В следующий раз на шесть игр дисквалифицируйте сучку великого Канте.
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