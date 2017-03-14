Коста допускает уход Азара в "Барселону" или "Реал"

Эден Азар и Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста допускает, что по окончании сезона его одноклубник Эден Азар откликнется на предложение "Барселоны" или "Реала".

Только на прошлой неделе 26-летний бельгиец заверил, что не помышляет об уходе из "Челси". Эден настолько проникся идеями главного тренера "синих" Антонио Конте, что свое будущее связывает только с лондонским клубом.

Тем не менее, Коста уверен, что если на горизонте возникнет предложение от "Барселоны" или "Реала", Азар может поменять свое мнение. И Диего поймет, если вингер согласится уехать в Испанию.

"Барселона" с "Реалом" могут наблюдать за Азаром в каждой игре. Да, сейчас он счастлив в "Челси", но когда такие команды стучатся в дверь, нужно как минимум подумать над предложением", - цитирует Косту Goal.



Метки Азар, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.03.2017 18:00

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  1. rav-07 14.03.2017 19:01 # rav-07
    Ахахахха!!

    Норм пенсовская легенда поссала на их же клуб, сказав, что нехуй ловить в этой помойке.

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  2. chelsea-69 14.03.2017 19:00 # chelsea-69
    Админ собирает

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  3. lampard8-od 14.03.2017 18:30 # lampard8-od
    Админ сам придумывает новости и потом постит.
    Диего Косте не нравится интерес Реала к Азару.
    Нападающему Челси Диего Коста надеется, что Эден Азар останется в Челси не смотря на интерес Реала.

    "Черт бы побрал этот Реал.. Он хочет приобрести Куртуа, Азара.. Эден – футболист мирового класса. Нормально, что Азаром интересуются другие клубы. Но надеюсь, Азар останется в Челси, несмотря на интерес Галактикос", -цитирует Диего Косту Cope.

    Ранее голкипер Пенсионеров Тибо Куртуа отметил, что не будет переходить в Реал. Он подчеркнул, что сосредоточен на матчах Челси.

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  4. wymkentski 14.03.2017 18:26 # wymkentski
    перевод пздц конечно,не было такого вью,админ поучи английский пидор е6аный

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  5. axilles-1992 14.03.2017 18:25 # axilles-1992
    Какой же он псина - Коста. Самая настоящая шалава, которая за бабки у китайцев сосать готов. Даже искренние порывы Азара играть за клуб пытается очернить. До чего же противный пес, быстрее бы уже испарился.

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  6. axilles-1992 14.03.2017 18:21 # axilles-1992
    Тебе-то и в Тяньцзинь Цюаньцзянь заебись будет.

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  7. ian 14.03.2017 18:05 # ian
    Было бы сложно ответить "нет" ПСЖ, говорил Азар. А в большие клубы, как Реал и Барса побежит и подавно.

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  8. jesus33 14.03.2017 18:05 # jesus33
    Само собой, chelsea в сравнении с этими грандами, не более чем Сандерленд.
    Другйо вопрос, нужна ли им в команде крыса?

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  9. reeker 14.03.2017 18:05 # reeker
    Хочет слить Азара и стать лидером Челси,крыса.

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  10. fc-zenit 14.03.2017 18:04 # fc-zenit
    В обмен на Крооса либо Суареса

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