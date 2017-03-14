Коста допускает уход Азара в "Барселону" или "Реал"

Нападающий "Челси" Диего Коста допускает, что по окончании сезона его одноклубник Эден Азар откликнется на предложение "Барселоны" или "Реала".

Только на прошлой неделе 26-летний бельгиец заверил, что не помышляет об уходе из "Челси". Эден настолько проникся идеями главного тренера "синих" Антонио Конте, что свое будущее связывает только с лондонским клубом.



Тем не менее, Коста уверен, что если на горизонте возникнет предложение от "Барселоны" или "Реала", Азар может поменять свое мнение. И Диего поймет, если вингер согласится уехать в Испанию.



"Барселона" с "Реалом" могут наблюдать за Азаром в каждой игре. Да, сейчас он счастлив в "Челси", но когда такие команды стучатся в дверь, нужно как минимум подумать над предложением", - цитирует Косту Goal.