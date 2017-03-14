Коста допускает уход Азара в "Барселону" или "Реал"
Нападающий "Челси" Диего Коста допускает, что по окончании сезона его одноклубник Эден Азар откликнется на предложение "Барселоны" или "Реала".
Только на прошлой неделе 26-летний бельгиец заверил, что не помышляет об уходе из "Челси". Эден настолько проникся идеями главного тренера "синих" Антонио Конте, что свое будущее связывает только с лондонским клубом.
Тем не менее, Коста уверен, что если на горизонте возникнет предложение от "Барселоны" или "Реала", Азар может поменять свое мнение. И Диего поймет, если вингер согласится уехать в Испанию.
"Барселона" с "Реалом" могут наблюдать за Азаром в каждой игре. Да, сейчас он счастлив в "Челси", но когда такие команды стучатся в дверь, нужно как минимум подумать над предложением", - цитирует Косту Goal.
14.03.2017 18:00
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Ахахахха!!
Норм пенсовская легенда поссала на их же клуб, сказав, что нехуй ловить в этой помойке.
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Админ собирает
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Админ сам придумывает новости и потом постит.
Диего Косте не нравится интерес Реала к Азару.
Нападающему Челси Диего Коста надеется, что Эден Азар останется в Челси не смотря на интерес Реала.
"Черт бы побрал этот Реал.. Он хочет приобрести Куртуа, Азара.. Эден – футболист мирового класса. Нормально, что Азаром интересуются другие клубы. Но надеюсь, Азар останется в Челси, несмотря на интерес Галактикос", -цитирует Диего Косту Cope.
Ранее голкипер Пенсионеров Тибо Куртуа отметил, что не будет переходить в Реал. Он подчеркнул, что сосредоточен на матчах Челси.
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перевод пздц конечно,не было такого вью,админ поучи английский пидор е6аный
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Какой же он псина - Коста. Самая настоящая шалава, которая за бабки у китайцев сосать готов. Даже искренние порывы Азара играть за клуб пытается очернить. До чего же противный пес, быстрее бы уже испарился.
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Тебе-то и в Тяньцзинь Цюаньцзянь заебись будет.
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Было бы сложно ответить "нет" ПСЖ, говорил Азар. А в большие клубы, как Реал и Барса побежит и подавно.
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Само собой, chelsea в сравнении с этими грандами, не более чем Сандерленд.
Другйо вопрос, нужна ли им в команде крыса?
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Хочет слить Азара и стать лидером Челси,крыса.
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В обмен на Крооса либо Суареса
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