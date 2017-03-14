Туре предостерегает "Сити" от ошибок ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре призывает "горожан" не совершать ошибок ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Монако".

Несмотря на победу в первом матче со счетом 4:0, парижане умудрились упустить это преимущество в гостевом поединке с "Барселоной", проиграв 6:1. Такой результат стал следствием не только ошибок судьи, но и самоуспокоенности чемпионов Франции.



В среду вечером "Сити" постарается избежать ошибок ПСЖ: "горожане" отправляются в Монако после победы на "Этихад" со счетом 5:3. Туре уверен, что такого конфуза с его командой не произойдет.



"Мы просто не имеем права отправиться туда, недооценив возможных последствий. Вы видели, что случилось с ПСЖ: это была невероятная игра, которая показывает, насколько высок уровень Лиги Чемпионов".



"На мой взгляд и на взгляд нашего тренера, лучший способ защиты – это нападение. Если вы сядете в оборону, с вами произойдет то, что произошло с ПСЖ. Они поступили неправильно, но будьте уверены: мы будем атаковать", - сообщил Туре Goal.