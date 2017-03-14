Лукаку и "Эвертон" не могут договориться насчет пункта об отступных

Нападающий Ромелу Лукаку до сих пор не заключил новый контракт с "Эвертоном", потому что у сторон остаются разногласия насчет пункта об отступных.

Напомним, в прошлом месяце агент Мино Райола оценил вероятность новой сделки для своего клиента в "99.99999999 процентов". Однако по прошествии двух недель ситуация никак не продвинулась.



По информации Liverpool Echo, задержка вызвана разногласиями сторон насчет пункта об отступных — мерсисайдский клуб отказывается устанавливать стоимость выкупа трансфера Ромелу в размере 60-70 миллионов фунтов, которые легко могут позволить себе заплатить заинтересованные в бельгийском бомбардире "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Вместо этого "Эвертон" хочет установить планку на 90 млн. фунтов. В таком случае для приобретения Лукаку потребовалось бы установить новый мировой рекорд по сумме трансфера.



Как видно, разногласия "Эвертона" и Лукаку довольно велики, что ставит под сомнение продление контракта, истекающего в июне 2019. Однако без заключения новой сделки Ромелу будет еще сложнее покинуть "Гудисон Парк" грядущим летом, ведь тогда "ириски" будут вправе просить вообще любые деньги за свою звезду.