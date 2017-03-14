Лукаку и "Эвертон" не могут договориться насчет пункта об отступных

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку до сих пор не заключил новый контракт с "Эвертоном", потому что у сторон остаются разногласия насчет пункта об отступных.

Напомним, в прошлом месяце агент Мино Райола оценил вероятность новой сделки для своего клиента в "99.99999999 процентов". Однако по прошествии двух недель ситуация никак не продвинулась.

По информации Liverpool Echo, задержка вызвана разногласиями сторон насчет пункта об отступных — мерсисайдский клуб отказывается устанавливать стоимость выкупа трансфера Ромелу в размере 60-70 миллионов фунтов, которые легко могут позволить себе заплатить заинтересованные в бельгийском бомбардире "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Вместо этого "Эвертон" хочет установить планку на 90 млн. фунтов. В таком случае для приобретения Лукаку потребовалось бы установить новый мировой рекорд по сумме трансфера.

Как видно, разногласия "Эвертона" и Лукаку довольно велики, что ставит под сомнение продление контракта, истекающего в июне 2019. Однако без заключения новой сделки Ромелу будет еще сложнее покинуть "Гудисон Парк" грядущим летом, ведь тогда "ириски" будут вправе просить вообще любые деньги за свою звезду.


Метки контракты, Лукаку, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 16:00

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  1. wymkentski 14.03.2017 16:31 # wymkentski
    в Челси этого топаря,новый Вождь!!!

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  2. al-faarabi 14.03.2017 16:13 # al-faarabi
    давно пора валить из ливерской помойки, спокойно усилит любой клуб мира

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