Анонс матча "Лестер" — "Севилья"

Джейми Варди Чтобы задержаться в Лиге Чемпионов и пройти в четвертьфинальную стадию турнира, "Лестеру" необходимо побеждать дома "Севилью" во вторник вечером.

Напомним, поражение 2:1 в столице Андалусии три недели назад стало последним матчем Клаудио Раньери на посту главного тренера "Лестера". Тогда "лисам" сопутствовало огромное везение — будучи задавленными соперником, они пропустили всего два гола и забили свой совершенно против логики игры.

Тот гол Джейми Варди оставляет "Лестеру" надежду на продолжение борьбы в элитном европейском турнире, но все равно обязывает чемпионов Премьер-Лиги играть на победу в ответной встрече.

После расставания с Раньери шефство над первой командой взял его ассистент Крейг Шекспир. Эта рокировка впечатляющим образом преобразила "Лестер", который успел одержать победы над "Ливерпулем" и "Халлом" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 3:1.

Две этих победы позволили "Лестеру" слегка отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги и со спокойной душой готовиться к матчу в Лиге Чемпионов. А сам Шекспир смог получить контракт до конца сезона.

"Я правда ожидаю, что команда будет стремиться вперед. Я не говорю, что мы будем играть в открытый футбол, ведь мы знаем, что "Севилья" обладает рядом игроков мирового уровня, но матч обещает быть интересным. Мы знаем, что забитый на выезде гол оставляет нам отличные шансы", — сообщил Шекспир на пресс-конференции.

В рамках европейских турниров "Лестер" еще никогда не побеждал команды из Испании — одна ничья и четыре поражения.

В семи из девяти последних случаев, когда на стадии плей-офф Лиги Чемпионов команда проигрывала первый матч на выезде со счетом 2:1, затем она вылетала.

"Севилья" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз за четыре последних года, но еще никогда не преодолевала стадию 1/8 финала.

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ни одна из команд не сохранила свои ворота на замке больше раз, чем "Севилья" (пять, как и "Ювентус").

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Севилья" еще не проигрывала на выезде, в двух из трех этих гостевых матчей даже не пропустив.

Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди находится в лазарете с травмой колена, но в остальном Шекспир может выбирать из всех имеющихся игроков.

"Севилья" приехала в Англию лишь без давно травмированных Бенуа Тремулинаса и Микаэля Крон-Дели.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Лестер" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 1:2
Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 22:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лестер, Лига Чемпионов, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2124

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 14.03.2017 17:16 # ian
    Оливер>Канте

    (ответить)

  2. reeker 14.03.2017 17:14 # reeker
    Просто храни великий Челси.

    (ответить)

  3. xah 14.03.2017 17:03 # xah
    Я рад тому что вы все ещё живы.

    Берегите себя

    Удачи вам

    Просто храните меня в своём сердце

    (ответить)

  4. wymkentski 14.03.2017 17:02 # wymkentski
    Кстати Маур сыграл по схеме 3-4-3,да какой же он гений неповторимый,познал сук истину за все эти автобусные годы что с тремя защитниками играть проще в автобус,теперь априори Конте >Обоссаный(:

    (ответить)

  5. mata05 14.03.2017 17:01 # mata05
    "Нет, я не веду с "Эвертоном" переговоры о продлении контракта, потому что не хочу продлевать соглашение. Я не расстраиваюсь из-за этого, потому что я так решил", - заявил Лукаку.

    вернем воспитанника

    (ответить)

  6. xah 14.03.2017 16:59 # xah
    Твои щечки сводят меня с ума оууее оуеее

    (ответить)

  7. selfish 14.03.2017 16:57 # selfish
    Кто возьмет ЛЧ в этом году Барса или Реал?

    (ответить)

  8. raka-eve 14.03.2017 16:55 # raka-eve
    пусть дальше севилья проходит, нахуй этих днарей-сливаторов. да и испанцы с приходом сампаоли в больших матчах играть стали хорошо, при должном настрое могут и кого поинтереснее обыграть дальше по таблице.

    (ответить)

  9. stepan-jam-boss 14.03.2017 16:55 # stepan-jam-boss
    Если так подумать, у Ливерки в прошлом сезоне было 2 тяжелейших соперника уровня лиги чемпионов. Это Боруссия и Севилья. То есть не стыдно проиграть таким соперникам. А у МЮ кто в соперниках? Генки, Лионы и прочее говнецо. Так вот когда возьмут ЛЕ можно ржать над бедными скаузерами мол Моур с МЮ на изи сделали то с чем Клопп и Ливерка обосрались. И никто и не вспомнит о Севилье и Боруссии.

    (ответить)

  10. reddevil13 14.03.2017 16:55 # reddevil13
    Когда уже пенсы перестанут сидеть за компьютером в мокрых штанишках?

    (ответить)

  11. ganinilyha 14.03.2017 16:36 # ganinilyha
    Матч тв ёбу дали не показывать Лестер? В Ювентусе же такая интрига просто оxyеть

    (ответить)

  12. reeker 14.03.2017 16:34 # reeker
    Маур сначала давал на ротан манкам,будучи тренером Челси.А тебе берёт на ротан у Челси,будучи тренером манков.Красава в общем,чисто наша шестёрка,которую мы обссываем когда хотим.

    (ответить)

  13. wymkentski 14.03.2017 16:33 # wymkentski
    как же нам повезло купить Канте,лучший трансфер во всем европейском футболе за этот сезон(:

    (ответить)

  14. reeker 14.03.2017 16:30 # reeker
    Комон Лестер.

    (ответить)

  15. pushook 14.03.2017 16:28 # pushook
    Я не понял, а пенсы че проиграли вчера? Бомбят будто всосали они, а не манчестер

    (ответить)

  16. role-playin 14.03.2017 16:22 # role-playin
    Шокирующая статистика Погба в матче с "Челси"
    Погба совершил всего 2 отбора и выиграл только 27,3% единоборств.
    Кроме того, Погба потерял мяч 21 раз, став самым расточительным футболистом на поле.

    Даже цитировать скумов лень.

    (ответить)

  17. fc-zenit 14.03.2017 16:20 # fc-zenit
    Не верю в победу лис. Вылетят походу.

    (ответить)

  18. al-faarabi 14.03.2017 16:16 # al-faarabi
    проход лестера на изи, счет 1-0

    (ответить)

  19. redredred 14.03.2017 16:11 # redredred
    14.03.2017 15:59 #
    iroquez

    Ты говоришь о моче и пенсах, значит тебе болит жепа.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53705/?c=1#c6307898

    Уровень дедукции - iroquez

    (ответить)

  20. ian 14.03.2017 16:09 # ian
    С кем играет Челси на евроарене?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: