Анонс матча "Лестер" — "Севилья"
Чтобы задержаться в Лиге Чемпионов и пройти в четвертьфинальную стадию турнира, "Лестеру" необходимо побеждать дома "Севилью" во вторник вечером.
Напомним, поражение 2:1 в столице Андалусии три недели назад стало последним матчем Клаудио Раньери на посту главного тренера "Лестера". Тогда "лисам" сопутствовало огромное везение — будучи задавленными соперником, они пропустили всего два гола и забили свой совершенно против логики игры.
Тот гол Джейми Варди оставляет "Лестеру" надежду на продолжение борьбы в элитном европейском турнире, но все равно обязывает чемпионов Премьер-Лиги играть на победу в ответной встрече.
После расставания с Раньери шефство над первой командой взял его ассистент Крейг Шекспир. Эта рокировка впечатляющим образом преобразила "Лестер", который успел одержать победы над "Ливерпулем" и "Халлом" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 3:1.
Две этих победы позволили "Лестеру" слегка отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги и со спокойной душой готовиться к матчу в Лиге Чемпионов. А сам Шекспир смог получить контракт до конца сезона.
"Я правда ожидаю, что команда будет стремиться вперед. Я не говорю, что мы будем играть в открытый футбол, ведь мы знаем, что "Севилья" обладает рядом игроков мирового уровня, но матч обещает быть интересным. Мы знаем, что забитый на выезде гол оставляет нам отличные шансы", — сообщил Шекспир на пресс-конференции.
В рамках европейских турниров "Лестер" еще никогда не побеждал команды из Испании — одна ничья и четыре поражения.
В семи из девяти последних случаев, когда на стадии плей-офф Лиги Чемпионов команда проигрывала первый матч на выезде со счетом 2:1, затем она вылетала.
"Севилья" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз за четыре последних года, но еще никогда не преодолевала стадию 1/8 финала.
В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ни одна из команд не сохранила свои ворота на замке больше раз, чем "Севилья" (пять, как и "Ювентус").
В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Севилья" еще не проигрывала на выезде, в двух из трех этих гостевых матчей даже не пропустив.
Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди находится в лазарете с травмой колена, но в остальном Шекспир может выбирать из всех имеющихся игроков.
"Севилья" приехала в Англию лишь без давно травмированных Бенуа Тремулинаса и Микаэля Крон-Дели.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Лестер" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 1:2
Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 22:45 Онлайн-трансляция
14.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Оливер>Канте
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Просто храни великий Челси.
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Я рад тому что вы все ещё живы.
Берегите себя
Удачи вам
Просто храните меня в своём сердце
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Кстати Маур сыграл по схеме 3-4-3,да какой же он гений неповторимый,познал сук истину за все эти автобусные годы что с тремя защитниками играть проще в автобус,теперь априори Конте >Обоссаный(:
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"Нет, я не веду с "Эвертоном" переговоры о продлении контракта, потому что не хочу продлевать соглашение. Я не расстраиваюсь из-за этого, потому что я так решил", - заявил Лукаку.
вернем воспитанника
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Твои щечки сводят меня с ума оууее оуеее
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Кто возьмет ЛЧ в этом году Барса или Реал?
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пусть дальше севилья проходит, нахуй этих днарей-сливаторов. да и испанцы с приходом сампаоли в больших матчах играть стали хорошо, при должном настрое могут и кого поинтереснее обыграть дальше по таблице.
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Если так подумать, у Ливерки в прошлом сезоне было 2 тяжелейших соперника уровня лиги чемпионов. Это Боруссия и Севилья. То есть не стыдно проиграть таким соперникам. А у МЮ кто в соперниках? Генки, Лионы и прочее говнецо. Так вот когда возьмут ЛЕ можно ржать над бедными скаузерами мол Моур с МЮ на изи сделали то с чем Клопп и Ливерка обосрались. И никто и не вспомнит о Севилье и Боруссии.
(ответить)
Когда уже пенсы перестанут сидеть за компьютером в мокрых штанишках?
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Матч тв ёбу дали не показывать Лестер? В Ювентусе же такая интрига просто оxyеть
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Маур сначала давал на ротан манкам,будучи тренером Челси.А тебе берёт на ротан у Челси,будучи тренером манков.Красава в общем,чисто наша шестёрка,которую мы обссываем когда хотим.
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как же нам повезло купить Канте,лучший трансфер во всем европейском футболе за этот сезон(:
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Комон Лестер.
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Я не понял, а пенсы че проиграли вчера? Бомбят будто всосали они, а не манчестер
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Шокирующая статистика Погба в матче с "Челси"
Погба совершил всего 2 отбора и выиграл только 27,3% единоборств.
Кроме того, Погба потерял мяч 21 раз, став самым расточительным футболистом на поле.
Даже цитировать скумов лень.
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Не верю в победу лис. Вылетят походу.
(ответить)
проход лестера на изи, счет 1-0
(ответить)
14.03.2017 15:59 #
iroquez
Ты говоришь о моче и пенсах, значит тебе болит жепа.
Источник: http://fapl.ru/posts/53705/?c=1#c6307898
Уровень дедукции - iroquez
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С кем играет Челси на евроарене?
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