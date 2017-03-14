Анонс матча "Лестер" — "Севилья"

Чтобы задержаться в Лиге Чемпионов и пройти в четвертьфинальную стадию турнира, "Лестеру" необходимо побеждать дома "Севилью" во вторник вечером.

Напомним, поражение 2:1 в столице Андалусии три недели назад стало последним матчем Клаудио Раньери на посту главного тренера "Лестера". Тогда "лисам" сопутствовало огромное везение — будучи задавленными соперником, они пропустили всего два гола и забили свой совершенно против логики игры.



Тот гол Джейми Варди оставляет "Лестеру" надежду на продолжение борьбы в элитном европейском турнире, но все равно обязывает чемпионов Премьер-Лиги играть на победу в ответной встрече.



После расставания с Раньери шефство над первой командой взял его ассистент Крейг Шекспир. Эта рокировка впечатляющим образом преобразила "Лестер", который успел одержать победы над "Ливерпулем" и "Халлом" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 3:1.



Две этих победы позволили "Лестеру" слегка отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги и со спокойной душой готовиться к матчу в Лиге Чемпионов. А сам Шекспир смог получить контракт до конца сезона.



"Я правда ожидаю, что команда будет стремиться вперед. Я не говорю, что мы будем играть в открытый футбол, ведь мы знаем, что "Севилья" обладает рядом игроков мирового уровня, но матч обещает быть интересным. Мы знаем, что забитый на выезде гол оставляет нам отличные шансы", — сообщил Шекспир на пресс-конференции.



В рамках европейских турниров "Лестер" еще никогда не побеждал команды из Испании — одна ничья и четыре поражения.



В семи из девяти последних случаев, когда на стадии плей-офф Лиги Чемпионов команда проигрывала первый матч на выезде со счетом 2:1, затем она вылетала.



"Севилья" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз за четыре последних года, но еще никогда не преодолевала стадию 1/8 финала.



В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ни одна из команд не сохранила свои ворота на замке больше раз, чем "Севилья" (пять, как и "Ювентус").



В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Севилья" еще не проигрывала на выезде, в двух из трех этих гостевых матчей даже не пропустив.



Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди находится в лазарете с травмой колена, но в остальном Шекспир может выбирать из всех имеющихся игроков.



"Севилья" приехала в Англию лишь без давно травмированных Бенуа Тремулинаса и Микаэля Крон-Дели.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Лестер" (Англия) — "Севилья" (Испания). Первый матч — 1:2

Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 22:45 Онлайн-трансляция



