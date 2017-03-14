"Арсенал" еще раз сыграет с "Баварией"
Грядущим летом "Арсенал" еще раз сыграет против "Баварии", с которой "канониры" совсем недавно встречались в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, чемпионы Бундеслиги убедительно превзошли подопечных Арсена Венгера, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 10:2. Однако это унижение не повлияло на предсезонные планы "Арсенала".
Сегодня лондонский клуб официально объявил, что грядущим летом подопечные Венгера еще раз сразятся с "Баварией". Этот товарищеский матч будет сыгран в Шанхае в среду 19 июля.
А спустя всего три дня "Арсенал" ждет еще один товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов (International Champions Cup) — против "Челси" в Пекине.
"У нас великолепная поддержка в Китае, и два этих матча, что мы сыграем летом, станут яркой частью нашего подготовительного процесса к новому сезону", — сообщил исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.
14.03.2017 14:00
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Стокгольмский синдром.
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в товарняке победят команду фанатов баварии и сразу начнутся разговоры про покер
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Ну на предсезонке укатают немцев 2-1 и Санчес на позитивной волне продлит контракт
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аснл мазохисты кокието. Любят когда их унижают.
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не смешно
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