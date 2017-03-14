Лэмпард считает Канте лучшим полузащитником мира
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард вновь остался под впечатлением от игры Нголо Канте, назвав опорника "синих" лучшим полузащитником мира прямо сейчас.
Накануне вечером именно Канте принес "Челси" победу над Манчестер Юнайтед (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Француз откликнулся на призыв рулевого "синих" Антонио Конте и, наконец, взял игру на себя, пробив точно в цель.
Столь внушительный вклад Нголо в успехи "Челси" не оставил Лэмпарду выбора. Фрэнк считает новичка "синих" абсолютно лучшим игроком на своей позиции в мире.
"В прошлом сезоне я приравнивал его к Клоду Макелеле, но в этом сезоне он показывает еще более разносторонний футбол. Пожалуй, я осмелюсь и скажу, что Нголо Канте - лучший полузащитник в мире прямо сейчас", - приводит слова Лэмпарда Evening Standard.
14.03.2017 13:00
Просмотров: 1725
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игрок года АПЛ!
(ответить)
он еще и второй раз мог забить в схожей позиции, да отдал мяч...Скромняга!)
(ответить)
удара лемпса не хватает
(ответить)
у помойных никогда в их никчёмной истории такого игрока даже близко не было, да.
(ответить)
В целом один из лучших это да.
(ответить)
Где был этот Канте в матче с Тоттенхэмом?
Его же Дембеле напару с Ваньямой сожрали, закусывая Матичем.
(ответить)
Божеееееееее, как зае..ли пиарить этого нигера, бляяяяя, скоро пиар Погба переплюнут, чес слово!
(ответить)
норм скумы еще сильнее гореть от этого нигера стали
(ответить)
Вчера меня очень впечатлила игра этого негритёнка. Стоит признать, что этот малыш очень сильный опорник. Долго ли он сможет показывать такой футбол?
(ответить)
где-то далеко смеется над этим вью (если он его видел):
тони кроос
лука модрич
вератти
погба
эррера
матуиди
гамшик
туре
и тд и тп
(ответить)
Лэмпард на классе унижает скамо6лядeй
(ответить)
как опорник разрушитель реально один из сильнейших сейчас игроков мира, зачем его с Польба сравнивать. они разные. но всё равно коротышка лучше играет, как и вся команда...
(ответить)
ссыт на покпа, и всех скумеров.
(ответить)
Ага. Лучший полузащитник мира и 4ый выбор в сборной Франции после Погба, Сиссоко и Матюиди. Адекватно.
(ответить)
Адекватно.
(ответить)
Один из лучших так -то
(ответить)
Нельзя быть лучшим полузащитником мира играя в посредственной команде.
Вот если он перейдёт в Реал, Барсу, или Сити, и будет такой же футбол показывать - то уже можно разговаривать, а так пффф.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий