Лэмпард считает Канте лучшим полузащитником мира

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард вновь остался под впечатлением от игры Нголо Канте, назвав опорника "синих" лучшим полузащитником мира прямо сейчас.

Накануне вечером именно Канте принес "Челси" победу над Манчестер Юнайтед (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Француз откликнулся на призыв рулевого "синих" Антонио Конте и, наконец, взял игру на себя, пробив точно в цель.



Столь внушительный вклад Нголо в успехи "Челси" не оставил Лэмпарду выбора. Фрэнк считает новичка "синих" абсолютно лучшим игроком на своей позиции в мире.



"В прошлом сезоне я приравнивал его к Клоду Макелеле, но в этом сезоне он показывает еще более разносторонний футбол. Пожалуй, я осмелюсь и скажу, что Нголо Канте - лучший полузащитник в мире прямо сейчас", - приводит слова Лэмпарда Evening Standard.