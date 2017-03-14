Лэмпард считает Канте лучшим полузащитником мира

Нголо Канте Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард вновь остался под впечатлением от игры Нголо Канте, назвав опорника "синих" лучшим полузащитником мира прямо сейчас.

Накануне вечером именно Канте принес "Челси" победу над Манчестер Юнайтед (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Француз откликнулся на призыв рулевого "синих" Антонио Конте и, наконец, взял игру на себя, пробив точно в цель.

Столь внушительный вклад Нголо в успехи "Челси" не оставил Лэмпарду выбора. Фрэнк считает новичка "синих" абсолютно лучшим игроком на своей позиции в мире.

"В прошлом сезоне я приравнивал его к Клоду Макелеле, но в этом сезоне он показывает еще более разносторонний футбол. Пожалуй, я осмелюсь и скажу, что Нголо Канте - лучший полузащитник в мире прямо сейчас", - приводит слова Лэмпарда Evening Standard.



Метки Канте, Лэмпард, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1725

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Последние комментарии:




  1. sancho232 14.03.2017 14:44 # sancho232
    Игрок года АПЛ!

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  2. rommkaq1- 14.03.2017 14:23 # rommkaq1-
    он еще и второй раз мог забить в схожей позиции, да отдал мяч...Скромняга!)

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  3. fupler 14.03.2017 14:04 # fupler
    удара лемпса не хватает

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  4. fc-zenit 14.03.2017 14:03 # fc-zenit
    у помойных никогда в их никчёмной истории такого игрока даже близко не было, да.

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  5. premier-league 14.03.2017 13:49 # premier-league
    В целом один из лучших это да.

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  6. morrow 14.03.2017 13:44 # morrow
    Где был этот Канте в матче с Тоттенхэмом?
    Его же Дембеле напару с Ваньямой сожрали, закусывая Матичем.

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  7. mutruefan1989 14.03.2017 13:33 # mutruefan1989
    Божеееееееее, как зае..ли пиарить этого нигера, бляяяяя, скоро пиар Погба переплюнут, чес слово!

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  8. manchester-money 14.03.2017 13:31 # manchester-money
    норм скумы еще сильнее гореть от этого нигера стали

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  9. udaff 14.03.2017 13:27 # udaff
    Вчера меня очень впечатлила игра этого негритёнка. Стоит признать, что этот малыш очень сильный опорник. Долго ли он сможет показывать такой футбол?

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  10. andros13 14.03.2017 13:25 # andros13
    где-то далеко смеется над этим вью (если он его видел):
    тони кроос
    лука модрич
    вератти
    погба
    эррера
    матуиди
    гамшик
    туре
    и тд и тп

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  11. stefh 14.03.2017 13:25 # stefh
    Лэмпард на классе унижает скамо6лядeй

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  12. mancunia-planet 14.03.2017 13:20 # mancunia-planet
    как опорник разрушитель реально один из сильнейших сейчас игроков мира, зачем его с Польба сравнивать. они разные. но всё равно коротышка лучше играет, как и вся команда...

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  13. fc-zenit 14.03.2017 13:08 # fc-zenit
    ссыт на покпа, и всех скумеров.

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  14. stepan-jam-boss 14.03.2017 13:06 # stepan-jam-boss
    Ага. Лучший полузащитник мира и 4ый выбор в сборной Франции после Погба, Сиссоко и Матюиди. Адекватно.

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  15. reeker 14.03.2017 13:05 # reeker
    Адекватно.

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  16. lampard88888888 14.03.2017 13:04 # lampard88888888
    Один из лучших так -то

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  17. jesus33 14.03.2017 13:03 # jesus33
    Нельзя быть лучшим полузащитником мира играя в посредственной команде.
    Вот если он перейдёт в Реал, Барсу, или Сити, и будет такой же футбол показывать - то уже можно разговаривать, а так пффф.

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