Моуриньо: "Погба был лучшим на "Стэмфорд Бридж"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба был лучшим в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".

Самый дорогой игрок в современном футболе, обошедшийся "Юнайтед" в 89 миллионов фунтов прошлым летом, провел невыразительный матч на "Стэмфорд Бридж", а в эпизоде с победным голом "синих" упустил своего соотечественника Нголо Канте.



Тем не менее, Моуриньо уверен, что именно Поль был лучшим игроком на поле, а критика репортеров просто беспочвенна. По мнению Жозе, дело в том, что журналисты завидуют зарплате француза.



"Мы должны оставаться на позитиве. Все наши игроки показали феноменальный футбол, а лучшим на поле был Поль Погба. Да, о нем много говорят в прессе, но, думаю, причина банальна – зависть. Журналисты за всю свою жизнь не заработают десятую долю того, что он зарабатывает сейчас", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.