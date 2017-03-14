Джан — о новом контракте: "Дело не в деньгах"
Полузащитник Эмре Джан заверил, что он счастлив в "Ливерпуле", а задержка с подписанием нового контракта не вызвана финансовыми разногласиями.
Согласно слухам в прессе, 23-летний игрок сборной Германии, у которого остается один полный год от действующего контракта, затребовал себе почти троекратное повышение зарплаты — до 100 тысяч фунтов в неделю.
Однако сам Эмре, принесший "красным" три очка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Бернли", опровергает подобные домыслы и обещает возобновить диалог с клубом в ближайшие недели.
"Я читал в газетах, что проблема в деньгах, но это не так. Мы провели ряд хороших встреч, и у нас все в порядке. Я счастлив в "Ливерпуле", поэтому посмотрим. Никогда не знаешь, как все сложится в футболе, но я счастлив здесь".
"Дело не в деньгах, а в будущем. В том, что произойдет. В последние месяцы для меня важнее всего было то, что я был свободен от боли. И мы разговаривали о кое-чем большем, чем о контракте".
"В ближайшие недели и месяцы мы поговорим еще, и там будет видно. Я рад отложить этот вопрос на конец сезона. Я просто хочу играть и быть свободным от травм. Все встречи проводит мой агент, но я очень счастлив в "Ливерпуле". Надеюсь, в будущем я отыграю еще много лет за "Ливерпуль", — цитирует Джана Liverpool Echo.
14.03.2017 11:00
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