Джан — о новом контракте: "Дело не в деньгах"

Полузащитник Эмре Джан заверил, что он счастлив в "Ливерпуле", а задержка с подписанием нового контракта не вызвана финансовыми разногласиями.

Согласно слухам в прессе, 23-летний игрок сборной Германии, у которого остается один полный год от действующего контракта, затребовал себе почти троекратное повышение зарплаты — до 100 тысяч фунтов в неделю.



Однако сам Эмре, принесший "красным" три очка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Бернли", опровергает подобные домыслы и обещает возобновить диалог с клубом в ближайшие недели.



"Я читал в газетах, что проблема в деньгах, но это не так. Мы провели ряд хороших встреч, и у нас все в порядке. Я счастлив в "Ливерпуле", поэтому посмотрим. Никогда не знаешь, как все сложится в футболе, но я счастлив здесь".



"Дело не в деньгах, а в будущем. В том, что произойдет. В последние месяцы для меня важнее всего было то, что я был свободен от боли. И мы разговаривали о кое-чем большем, чем о контракте".



"В ближайшие недели и месяцы мы поговорим еще, и там будет видно. Я рад отложить этот вопрос на конец сезона. Я просто хочу играть и быть свободным от травм. Все встречи проводит мой агент, но я очень счастлив в "Ливерпуле". Надеюсь, в будущем я отыграю еще много лет за "Ливерпуль", — цитирует Джана Liverpool Echo.