В "Арсенале" может появиться спортивный директор

Чтобы облегчить давление на своего главного тренера Арсена Венгера, "Арсенал" задумался о создании должности спортивного директора в клубе.

Как известно, Венгер обладает абсолютной властью во всех футбольных вопросах, однако непосредственно процессом переговоров с потенциальными новичками и собственными игроками о новых контрактах с 2009 года заведует Дик Лоу.



По информации The Telegraph, Лоу выразил готовность поделиться своими полномочиями, а в долгосрочной перспективе — и вовсе отойти от своей роли.



В сложившейся ситуации боссы "Арсенала" задумались о создании должности спортивного директора, который бы взял на себя всю футбольную операционную деятельность, став связующим звеном между различными департаментами клуба, включая скаутов, спортивную науку, медицину, академию, логистику.



После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, Венгер остается едва ли не единственным тренером в Премьер-Лиге, в одиночку принимающим все ключевые футбольные решения в своем клубе. Никакой другой наставник не обладает такой властью за пределами тренировочного поля, как Арсен в "Арсенале", и это является палкой о двух концах.



"Канониры" по-прежнему не ожидают, что Венгер покинет "Эмирейтс" в конце сезона, однако создание должности спортивного директора позволило бы в будущем сделать процесс расставания с Арсеном менее болезненным.



Сообщается, что в данный момент "Арсенал" изучает целый ряд кандидатур на должность спортивного директора. К этому шагу "канониров" подталкивают и аналогичные назначения в других английских клубах за последние годы, включая "Эвертон", "Челси" и "Манчестер Сити".