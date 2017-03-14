Моуриньо: "Иуда все еще номер один"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил болельщикам "Челси", которые пытались его оскорбить во время вчерашнего матча Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж".

На протяжении матча, завершившегося победой "синих" со счетом 1:0, фанаты использовали целый ряд обидных кричалок в адрес своего бывшего тренера: "Иуда", "ты больше не Особенный", "это все твоя вина", "иди к черту, Моуриньо".



За все 90 минут Жозе лишь однажды отреагировал на скандирование с трибун, показав три пальца и напомнив о тех трех чемпионских титулах Премьер-Лиги, что он выиграл с "Челси". После матча Моуриньо дополнительно освежил память фанатам насчет того, кто является самым успешным тренером в истории их клуба.



"Болельщики могут называть меня, как пожелают. Я профессионал. Я приехал сюда отстаивать честь своего клуба. До тех пор, пока у "Челси" не появится тренер, четырежды выигравший для них титул, я буду номером один. Когда у них появится тот, кто четырежды выиграл Премьер-Лигу для них, я стану номером два. В данный момент "Иуда" все еще номер один", — цитирует Моуриньо The Guardian.