Моуриньо: "Иуда все еще номер один"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил болельщикам "Челси", которые пытались его оскорбить во время вчерашнего матча Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж".
На протяжении матча, завершившегося победой "синих" со счетом 1:0, фанаты использовали целый ряд обидных кричалок в адрес своего бывшего тренера: "Иуда", "ты больше не Особенный", "это все твоя вина", "иди к черту, Моуриньо".
За все 90 минут Жозе лишь однажды отреагировал на скандирование с трибун, показав три пальца и напомнив о тех трех чемпионских титулах Премьер-Лиги, что он выиграл с "Челси". После матча Моуриньо дополнительно освежил память фанатам насчет того, кто является самым успешным тренером в истории их клуба.
"Болельщики могут называть меня, как пожелают. Я профессионал. Я приехал сюда отстаивать честь своего клуба. До тех пор, пока у "Челси" не появится тренер, четырежды выигравший для них титул, я буду номером один. Когда у них появится тот, кто четырежды выиграл Премьер-Лигу для них, я стану номером два. В данный момент "Иуда" все еще номер один", — цитирует Моуриньо The Guardian.
14.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
даа от добра добра не жди
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Признать удивлен адекватной реакцией даже фапловских пенсов.слишком адекватно
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Гениально. Без прямых оскорблений воткнул слова им в сердце. Стыдно пенсятня, стыдно
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о нем нормально отзывались, пока он не стал плевать в сторону моста. так что некуй ныть, обоссанка епучая! сам виноват! облизывай своих чертят помойных и не скули!
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по красоте окропил лондонский заднеприводный синий сброд.
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Неблагодарные пенсы
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типичные членососы, чукотский позорный мешок не умеет быть благодарным
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Гений, ну. Такое ведь не каждый может пeздaнyть
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ставлю жoпу юльки, что это переодетые скамы горланили такую xерню
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Да и красиво вчера победили скам пригородный! Решили сломать Азарчика и Канте так получайте член в очко пригородное ))
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Сука дебилы
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Что вам стыдно дауны. Этот обоссыш сам заставил фанов его ненавидеть своими высказыванием о болельщиках, которые его так поддерживали, когда он провалился, и клубе. Так что Жозик-обоссыш соси от Антохи не отвлекайся! ))
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Почему мне стыдно за неадекватных " пенсионеров"?..
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Стыдно за таких фанатов. Действтельно, он много чего для нас сделал. Скорее всего это школоглоры орали так. Моур все по делу сказал. Неблагодарные.
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умные фаны пенсов врядли орали.а быдло и в Африке-быдло
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Красава Брат
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Ребята если не было моур то челси никогда не выиграл Апл в жизни моур доказал он уже когда тренерам был порту я не буду дальше сказать )) по скольку если не был моур то челси тренировал Д.моес или Большое Сем.э
и на таблице Апл он оказался ниже 7.или 10 места ))
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почувствуйте разницу:
- отношение к Бенитесу у фанатов ЛФК
- отношении к Моуриньо у фанатов Челси
про результаты даже и говорить не стоит, итак все ясно кто большего добился
Б - благодарность
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Адекватно расписал, Жозе. Один из лучших наших тренеров, тут и к бабке не ходи.
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по версии скумов эти три титула с такими составами мог выиграть любой тренер в мире. Так что не его эта заслуга
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