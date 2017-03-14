Моуриньо: "Иуда все еще номер один"

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил болельщикам "Челси", которые пытались его оскорбить во время вчерашнего матча Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж".

На протяжении матча, завершившегося победой "синих" со счетом 1:0, фанаты использовали целый ряд обидных кричалок в адрес своего бывшего тренера: "Иуда", "ты больше не Особенный", "это все твоя вина", "иди к черту, Моуриньо".

За все 90 минут Жозе лишь однажды отреагировал на скандирование с трибун, показав три пальца и напомнив о тех трех чемпионских титулах Премьер-Лиги, что он выиграл с "Челси". После матча Моуриньо дополнительно освежил память фанатам насчет того, кто является самым успешным тренером в истории их клуба.

"Болельщики могут называть меня, как пожелают. Я профессионал. Я приехал сюда отстаивать честь своего клуба. До тех пор, пока у "Челси" не появится тренер, четырежды выигравший для них титул, я буду номером один. Когда у них появится тот, кто четырежды выиграл Премьер-Лигу для них, я стану номером два. В данный момент "Иуда" все еще номер один", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки болельщики, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 6977

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Последние комментарии:




  1. adik78 14.03.2017 11:52 # adik78
    даа от добра добра не жди

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  2. osetin-15reg 14.03.2017 11:34 # osetin-15reg
    Признать удивлен адекватной реакцией даже фапловских пенсов.слишком адекватно

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  3. redredred 14.03.2017 11:34 # redredred
    Гениально. Без прямых оскорблений воткнул слова им в сердце. Стыдно пенсятня, стыдно

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  4. chelsea-ferrari 14.03.2017 11:08 # chelsea-ferrari
    о нем нормально отзывались, пока он не стал плевать в сторону моста. так что некуй ныть, обоссанка епучая! сам виноват! облизывай своих чертят помойных и не скули!

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  5. jokerz 14.03.2017 11:05 # jokerz
    по красоте окропил лондонский заднеприводный синий сброд.

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  6. dragonishka 14.03.2017 10:53 # dragonishka
    Неблагодарные пенсы

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  7. ragoz2007 14.03.2017 10:31 # ragoz2007
    типичные членососы, чукотский позорный мешок не умеет быть благодарным

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  8. chelsea-69 14.03.2017 10:18 # chelsea-69
    Гений, ну. Такое ведь не каждый может пeздaнyть

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  9. sharan 14.03.2017 10:14 # sharan
    ставлю жoпу юльки, что это переодетые скамы горланили такую xерню

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  10. ask 14.03.2017 10:07 # ask
    Да и красиво вчера победили скам пригородный! Решили сломать Азарчика и Канте так получайте член в очко пригородное ))

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  11. gufak 14.03.2017 10:03 # gufak
    Сука дебилы

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  12. ask 14.03.2017 10:02 # ask
    Что вам стыдно дауны. Этот обоссыш сам заставил фанов его ненавидеть своими высказыванием о болельщиках, которые его так поддерживали, когда он провалился, и клубе. Так что Жозик-обоссыш соси от Антохи не отвлекайся! ))

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  13. akadam 14.03.2017 09:56 # akadam
    Почему мне стыдно за неадекватных " пенсионеров"?..

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  14. conte343 14.03.2017 09:50 # conte343
    Стыдно за таких фанатов. Действтельно, он много чего для нас сделал. Скорее всего это школоглоры орали так. Моур все по делу сказал. Неблагодарные.

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  15. dimon70 14.03.2017 09:47 # dimon70
    умные фаны пенсов врядли орали.а быдло и в Африке-быдло

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  16. selfish 14.03.2017 09:46 # selfish
    Красава Брат

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  17. regbic5 14.03.2017 09:40 # regbic5
    Ребята если не было моур то челси никогда не выиграл Апл в жизни моур доказал он уже когда тренерам был порту я не буду дальше сказать )) по скольку если не был моур то челси тренировал Д.моес или Большое Сем.э
    и на таблице Апл он оказался ниже 7.или 10 места ))

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  18. algambra 14.03.2017 09:30 # algambra
    почувствуйте разницу:
    - отношение к Бенитесу у фанатов ЛФК
    - отношении к Моуриньо у фанатов Челси

    про результаты даже и говорить не стоит, итак все ясно кто большего добился

    Б - благодарность

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  19. stefh 14.03.2017 09:28 # stefh
    Адекватно расписал, Жозе. Один из лучших наших тренеров, тут и к бабке не ходи.

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  20. manchester-money 14.03.2017 09:26 # manchester-money
    по версии скумов эти три титула с такими составами мог выиграть любой тренер в мире. Так что не его эта заслуга

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