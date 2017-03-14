Конте опасался за здоровье Азара

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что опасался за здоровье вингера Эдена Азара, которого игроки "Манчестер Юнайтед" избрали своей мишенью в четвертьфинальном матче Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж".

Накануне вечером "синие" оформили выход в полуфинал турнира благодаря единственному голу Нголо Канте. Подопечные Конте смогли реализовать численное преимущество, возникшее в результате удаления полузащитника "красных дьяволов" Андера Эрреры.



Обе своих желтых карточки Эррера получил за фолы на Азаре. Впрочем, партнеры Андера тоже не гнушались вести физическую борьбу на грани правил. Конте остался недоволен, что рефери Майкл Оливер дал такую свободу игрокам.



"На протяжении 20-25 минут для Азара было невозможно играть в футбол, потому что его постоянно били. Что это за тактика, выходить и бить соперника? На мой взгляд, это не футбол. Не считаю, что я безумен или предвзят".



"Иногда, играя против игроков огромного таланта, ты пытаешься запугать этих игроков. Рефери должен оберегать такого рода игроков. Иначе это может быть чревато серьезной травмой. Это очень опасно, когда тебя бьют сзади", — цитирует Конте Sky Sports.