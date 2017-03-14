Шекспир уверен, что "Лестер" может выиграть Лигу Чемпионов

Утвержденный главным тренером "Лестера" Крейг Шекспир считает, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Лисы" заметно преобразились после увольнения Клаудио Раньери, выиграв оба своих матча при Шекспире. Победы над "Халлом" и "Ливерпулем" с одинаковым счетом 3:1 помогли Крейгу получить работу главного тренера на остаток сезона.



Во вторник вечером "Лестер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи". Несмотря на поражение 2:1 в первой встрече, Шекспир не видит причин, почему бы "лисам" не удалось пройти весь путь в этом соревновании.



"Почему бы и нет? Еще ничего не решено, и мы должны сражаться в каждом матче изо всех сил. На мой взгляд, в футболе не бывает предопределенных матчей. Ты должен стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя самоотдачу и боевой настрой. Мы обязаны в изобилии проявить эти качества против "Севильи", — цитирует Шекспира Daily Mirror.