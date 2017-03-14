Шекспир уверен, что "Лестер" может выиграть Лигу Чемпионов

Крейг Шекспир Утвержденный главным тренером "Лестера" Крейг Шекспир считает, что его команда способна выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Лисы" заметно преобразились после увольнения Клаудио Раньери, выиграв оба своих матча при Шекспире. Победы над "Халлом" и "Ливерпулем" с одинаковым счетом 3:1 помогли Крейгу получить работу главного тренера на остаток сезона.

Во вторник вечером "Лестер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи". Несмотря на поражение 2:1 в первой встрече, Шекспир не видит причин, почему бы "лисам" не удалось пройти весь путь в этом соревновании.

"Почему бы и нет? Еще ничего не решено, и мы должны сражаться в каждом матче изо всех сил. На мой взгляд, в футболе не бывает предопределенных матчей. Ты должен стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя самоотдачу и боевой настрой. Мы обязаны в изобилии проявить эти качества против "Севильи", — цитирует Шекспира Daily Mirror.


Метки Лестер, Лига Чемпионов, Шекспир

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 07:00

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  1. sharan 14.03.2017 08:34 # sharan
    куда деньги на лечение шекспиру скидывать?

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  2. algambra 14.03.2017 08:05 # algambra
    " На мой взгляд, в футболе не бывает предопределенных матчей. "

    ошибается мистер, в матче барселона псж было все заранее предопределено

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  3. puhovik-vengera 14.03.2017 07:49 # puhovik-vengera
    Наркоман несчастный

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  4. amar 14.03.2017 07:02 # amar
    Севилью пройдут однозначно, а дальше хз.

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